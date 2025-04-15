ЄС хоче розірвати останні довгострокові контракти на газ з Росії, – ЗМІ

Європейський Союз готується розірвати останні довгострокові контракти на постачання російського газу. Наразі європейські юристи вивчають можливості, які б звільнили компанії від обов’язку виплачувати Росії штрафи за розрив угод.

Про це пише Te Moscow Times із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що за час повномасштабної війни в Україні країни ЄС значно скоротили імпорт трубопровідного газу із Росії, але збільшили закупівлі скрапленого.

Водночас прагнення Брюсселя та низки європейських країн припинити платити агресору за його СПГ наштовхується на норми комерційного права: уряди не можуть змусити компанії розірвати довгострокові контракти з російськими постачальниками. Тепер ЄС взявся за вивчення юридичних можливостей для такого кроку, які б дозволили не виплачувати Росії штрафи за розрив угод.



Єврокомісія аналізує контракти та можливість оголошення форс-мажору, який дозволить імпортерам відмовитися від своїх зобов'язань без сплати додаткових зборів.

"Якщо вся ідея полягає в тому, щоб не платити Росії, то виплата компенсацій підривала б цю мету", – наголосив один із співрозмовників видання.

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Юристи ЄК вивчають ці юридичні можливості в межах дорожньої карти щодо повного позбавлення блоку закупівель російських енергоресурсів до 2027 року.

Оприлюднення цього плану вже двічі відкладалося, востаннє – у березні. Тепер оголошення заплановане на 6 травня. За даними ЗМІ, для поступового позбавлення російського імпорту Єврокомісія може також запропонувати торгові заходи, такі як квоти чи мита; юридичні кроки для реалізації комплексу заходів будуть представлені пізніше.

Як повідомлялося, газовий бізнес російського "Газпрому" зазнає катастрофічних збитків, а разом із ним грошей недобирає і російський бюджет, близько 40% якого витрачається на війну.

Компанія стрімкими темпами втрачає гроші: цього року грошовий потік стане негативним (тобто поточні витрати російської газової монополії перевищуватимуть грошові надходження), а за період із 2025 по 2034 роки сукупна "дірка" в бюджеті "Газпрому" становитиме 15 трлн руб. ($178,41 млрд).