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Новини
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У Мінздоров’я анонсували масові перевірки аптек. Що шукатимуть?

У Мінздоров’я доручили перевірити освіту у працівників аптек

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) перевірить працівників аптечних закладів на відповідність вимогам до кваліфікації.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗу.

За його словами, минулого тижня Держлікслужбі доручили проаналізувати ситуацію з кадровим забезпеченням аптек і підготувати пропозиції для запуску реєстру фармацевтів.

"Сьогодні ми обговорюємо перші результати. Дані з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) дозволяють визначити, хто саме працює в аптеках і чи відповідає працівник фаховим вимогам. Це відкриває можливість для Держлікслужби розпочати цільові перевірки в тих закладах, де є сумніви щодо наявності кваліфікованих працівників", – сказав міністр.

На виконання цього доручення фахівці МОЗ та Держлікслужби на основі даних у ЕСОЗ сформують перелік аптечних закладів, де відсутній працівник із підтвердженою фармацевтичною освітою. Такі заклади підлягатимуть перевірці з боку Держлікслужби на предмет дотримання ліцензійних умов.

У МОЗ нагадали, що минулого тижня Держлікслужба представила результати перевірок за перший квартал 2025 року.

"Серед виявлених порушень – відсутність укомплектованого штату аптечного закладу працівниками, які мають фармацевтичну освіту та кваліфікацію. Оскільки лікарські засоби мають відпускатися через аптечні заклади лише фахівцем, що має фармацевтичну освіту, такі порушення становлять ризик для безпеки пацієнтів", – наголошують у міністерстві.

Читайте також: Ляшко анонсував зниження цін на ще майже 300 медпрепаратів

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати

Автор: 

МОЗ (1441) освіта (222) перевірка (639) аптека (100) Ляшко Віктор (112)


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Що щукають??
Серед пігулок з крейди
хоча б справжній аспірін
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15.04.2025 16:13 Відповісти
Якби ж то...Шукатимуть гроші,та й то недовго...Власники відразу покажуть де лежать...
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15.04.2025 17:54 Відповісти
Шукатимуть хабарі. Якщо не знайдуть, то "аптечний заклад не відповідає вимогам до кваліфікації".
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15.04.2025 16:29 Відповісти
Закриють 90% аптек. бо провізорів немає.
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15.04.2025 16:38 Відповісти
Моя дружина працювала завідуючий аптекою у великій мережі (усі аптеки, хоч і називаються по різному, але поділені між 4ма ігроками). Так ось, у неї в підпорядкуванні була 12 працівників, а реальне фарм. мала тільки вона (НФАУ), та ще одна- коледж, усі інші ніякого відношення до фармації не мали і були оформлені як адміністратор залу, тобто що не продають і не консультують, а тільки розставляють і протирають. А податкова не бачила, до того, що в аптеці усього два фахівця, а аптека до того ж цілодобова.
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15.04.2025 18:06 Відповісти
Чому не можна купляти ліки онлайн? Хабарі не буде з кого взяти? Сто разів доводиться ходити в аптеку за тим самим!
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16.04.2025 10:43 Відповісти

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