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Новини
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Обсяги виданих банківських кредитів не відповідають потребам відновлення економіки України, – Гетманцев

Обсяги кредитів, виданих банками України, не відповідають потребам відновлення економіки

Кредитний портфель банків України в першому кварталі цього року збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки. 

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Гривневі кредити резидентам (бізнесу і домогосподарствам) на кінець березня 2025 року склали 879,6 млрд грн. З початку року вони зросли на 6,2% (+50 млрд грн). Водночас валютні кредити резидентам за цей самий період скоротились на 3,1% (-$0,2 млрд), до $6,1 млрд", – повідомив Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку України.

Таким чином, за перший квартал загальний кредитний портфель у всіх валютах збільшився на 3,3% (+36,4 млрд грн), сягнувши 1143,3 млрд грн.

Гетманцев зазначив, що якщо кредитування продовжить збільшуватись такими низькими темпами, як у першому кварталі, то за підсумками року сума складе близько 1260 млрд грн валового кредитного портфелю у всіх валютах, і це відповідатиме рівню проникнення кредитів в економіку (бізнесу і населенню) на рівні 14,4% ВВП, якщо порівнювати цей портфель із прогнозним ВВП на 2025 рік у сумі 8 737 млрд грн (із останнього перегляду програми МВФ).

"Це дуже низький показник, який дорівнюватиме обсягу минулого року (14,5% ВВП), в якому був зафіксований черговий історичний мінімум рівня проникнення кредитів в економіку", . підкреслив Гетманцев.

Він нагадав, що 2023 року цей показник був 15,2% ВВП, перед повномасштабною війною – 19,1% ВВП, у 2019 році – 25,9% ВВП.

"Отже, не повинно бути ілюзій – попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфелю відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку – будуть стагнувати", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що, на думку підприємців, один із головних бар'єрів для розвитку як для відносно великого бізнесу, так і малого та середнього, – це відсутність достатнього і доступного кредитного ресурсу.

Раніше стало відомо, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі в лютому скоротилася на 0,5 відсоткових пункта, до 30%.

Також повідомлялося, що зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.

Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.

У разі продовження активних бойових дій, за прогонозами Світового банку, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.

Автор: 

банки (6954) ВВП (1136) кредит (3280) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+8
Поганий нарід попався Гетьманцеву, не хоче заганяти себе у боргову кабалу під кінські проценти з перспективою втратити все крім боргів.
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15.04.2025 16:40
+6
Щоб отримати погодження на кредит в банку, потрібно доказати банку, що ці гроши вам не потрібні!
Гетманцев перебуває десь на марсі і не знає реалій України.
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15.04.2025 16:44
+4
підозрюю, що редакція "Цензора" цитуючи цю хитровідтрахану скотину Сівковича, доводить читачів до сказу спеціально як і він економіку країни?
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15.04.2025 16:43
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Поганий нарід попався Гетьманцеву, не хоче заганяти себе у боргову кабалу під кінські проценти з перспективою втратити все крім боргів.
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15.04.2025 16:40 Відповісти
підозрюю, що редакція "Цензора" цитуючи цю хитровідтрахану скотину Сівковича, доводить читачів до сказу спеціально як і він економіку країни?
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15.04.2025 16:43 Відповісти
Щоб отримати погодження на кредит в банку, потрібно доказати банку, що ці гроши вам не потрібні!
Гетманцев перебуває десь на марсі і не знає реалій України.
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15.04.2025 16:44 Відповісти
Дуже дивно. А шо трапилось? Хетьманцев душить бізнес, а він не зникає...
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15.04.2025 16:45 Відповісти
О, а кто же у нас воюет с малым бизнесом и гривной?
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15.04.2025 16:55 Відповісти
перепрошую, ви на кого натякаєте? А вам відомо, що завдяки гетьМанцеву, кожна вродлива проміжність тепер ОПодатковується за хтивість клієнтів?
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15.04.2025 17:18 Відповісти
і це при тому, що ті клієнти тільки дивляться, навіть почіпати не можуть
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15.04.2025 19:43 Відповісти
зате, наші славні правоохоронці, навіть бабло державне викинули на особливо не зговірливих онліфанок, щоб мати змогу помацати на халяву...
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15.04.2025 19:50 Відповісти
**********: щось з економікою не так
хетманцев:
- шось ******* таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша.
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15.04.2025 17:00 Відповісти
А як же з геніальним планом Гетьманцева тотального оскубування гусей - підприємців? Раз нема що скубти, то хай беруть кредити! Як же це добре буде для економіки і держави.
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15.04.2025 17:16 Відповісти
нехай беруть кредити, щоб було що ще общипувати
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15.04.2025 19:44 Відповісти
Це свідчить ,що економіка падає - адже ріст у відсотковому співвідношенні ,ще менший чим рівень реальної інфляції ...

Отже, не повинно бути ілюзій - попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфелю відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку - будуть стагнувати", - зауважив Гетманцев.
Він додав, що, на думку підприємців, один із головних бар'єрів для розвитку як для відносно великого бізнесу, так і малого та середнього, - це відсутність достатнього і доступного кредитного ресурсу. Джерело: https://censor.net/n3546956Джерело: https://censor.net/n3546956

Проблема набагато глибша чим доступність кредитного ресурсу . Ще є ще дві серйозні проблеми - через які падає економіка :

1) Неможливість прогнозування ,стосовно припинення військових дій - більшість відмовляється від планів розвитку бізнесу ,або в кращому випадку відкладає на невизначений час
2) Ріст нестачі робочих рук (мобілізація ,пресинг ТЦК) - що приводить да зменшення об'мів або взагалі закриттів бізнесів . Замість того ,щоб оберігати бізнес - держава бронює силовиків -чиновників ,які тільки споживають ,а не є виробниками - вимиваючи виробничий ресурс.

Якщо ці питання не будуть вирішені - економіка буде падати і далі . Тому відповідно буде зменшуватися і рівень сплати податків
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15.04.2025 17:22 Відповісти
Риг гетьмануев непогано працює значть на кацапів
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15.04.2025 17:54 Відповісти

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