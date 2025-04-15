Обсяги виданих банківських кредитів не відповідають потребам відновлення економіки України, – Гетманцев
Кредитний портфель банків України в першому кварталі цього року збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Гривневі кредити резидентам (бізнесу і домогосподарствам) на кінець березня 2025 року склали 879,6 млрд грн. З початку року вони зросли на 6,2% (+50 млрд грн). Водночас валютні кредити резидентам за цей самий період скоротились на 3,1% (-$0,2 млрд), до $6,1 млрд", – повідомив Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку України.
Таким чином, за перший квартал загальний кредитний портфель у всіх валютах збільшився на 3,3% (+36,4 млрд грн), сягнувши 1143,3 млрд грн.
Гетманцев зазначив, що якщо кредитування продовжить збільшуватись такими низькими темпами, як у першому кварталі, то за підсумками року сума складе близько 1260 млрд грн валового кредитного портфелю у всіх валютах, і це відповідатиме рівню проникнення кредитів в економіку (бізнесу і населенню) на рівні 14,4% ВВП, якщо порівнювати цей портфель із прогнозним ВВП на 2025 рік у сумі 8 737 млрд грн (із останнього перегляду програми МВФ).
"Це дуже низький показник, який дорівнюватиме обсягу минулого року (14,5% ВВП), в якому був зафіксований черговий історичний мінімум рівня проникнення кредитів в економіку", . підкреслив Гетманцев.
Він нагадав, що 2023 року цей показник був 15,2% ВВП, перед повномасштабною війною – 19,1% ВВП, у 2019 році – 25,9% ВВП.
"Отже, не повинно бути ілюзій – попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфелю відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку – будуть стагнувати", – зауважив Гетманцев.
Він додав, що, на думку підприємців, один із головних бар'єрів для розвитку як для відносно великого бізнесу, так і малого та середнього, – це відсутність достатнього і доступного кредитного ресурсу.
Раніше стало відомо, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі в лютому скоротилася на 0,5 відсоткових пункта, до 30%.
Також повідомлялося, що зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.
Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.
У разі продовження активних бойових дій, за прогонозами Світового банку, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.
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Гетманцев перебуває десь на марсі і не знає реалій України.
хетманцев:
- шось ******* таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша.
Отже, не повинно бути ілюзій - попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфелю відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку - будуть стагнувати", - зауважив Гетманцев.
Він додав, що, на думку підприємців, один із головних бар'єрів для розвитку як для відносно великого бізнесу, так і малого та середнього, - це відсутність достатнього і доступного кредитного ресурсу. Джерело: https://censor.net/n3546956Джерело: https://censor.net/n3546956
Проблема набагато глибша чим доступність кредитного ресурсу . Ще є ще дві серйозні проблеми - через які падає економіка :
1) Неможливість прогнозування ,стосовно припинення військових дій - більшість відмовляється від планів розвитку бізнесу ,або в кращому випадку відкладає на невизначений час
2) Ріст нестачі робочих рук (мобілізація ,пресинг ТЦК) - що приводить да зменшення об'мів або взагалі закриттів бізнесів . Замість того ,щоб оберігати бізнес - держава бронює силовиків -чиновників ,які тільки споживають ,а не є виробниками - вимиваючи виробничий ресурс.
Якщо ці питання не будуть вирішені - економіка буде падати і далі . Тому відповідно буде зменшуватися і рівень сплати податків