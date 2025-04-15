Обсяги виданих банківських кредитів не відповідають потребам відновлення економіки України, – Гетманцев

Кредитний портфель банків України в першому кварталі цього року збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Гривневі кредити резидентам (бізнесу і домогосподарствам) на кінець березня 2025 року склали 879,6 млрд грн. З початку року вони зросли на 6,2% (+50 млрд грн). Водночас валютні кредити резидентам за цей самий період скоротились на 3,1% (-$0,2 млрд), до $6,1 млрд", – повідомив Гетманцев, посилаючись на дані Національного банку України.

Таким чином, за перший квартал загальний кредитний портфель у всіх валютах збільшився на 3,3% (+36,4 млрд грн), сягнувши 1143,3 млрд грн.

Гетманцев зазначив, що якщо кредитування продовжить збільшуватись такими низькими темпами, як у першому кварталі, то за підсумками року сума складе близько 1260 млрд грн валового кредитного портфелю у всіх валютах, і це відповідатиме рівню проникнення кредитів в економіку (бізнесу і населенню) на рівні 14,4% ВВП, якщо порівнювати цей портфель із прогнозним ВВП на 2025 рік у сумі 8 737 млрд грн (із останнього перегляду програми МВФ).

"Це дуже низький показник, який дорівнюватиме обсягу минулого року (14,5% ВВП), в якому був зафіксований черговий історичний мінімум рівня проникнення кредитів в економіку", . підкреслив Гетманцев.

Він нагадав, що 2023 року цей показник був 15,2% ВВП, перед повномасштабною війною – 19,1% ВВП, у 2019 році – 25,9% ВВП.

"Отже, не повинно бути ілюзій – попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфелю відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку – будуть стагнувати", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що, на думку підприємців, один із головних бар'єрів для розвитку як для відносно великого бізнесу, так і малого та середнього, – це відсутність достатнього і доступного кредитного ресурсу.



Раніше стало відомо, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі в лютому скоротилася на 0,5 відсоткових пункта, до 30%.

Також повідомлялося, що зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році уповільнилося до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році.

Прогноз зростання ВВП, закладений до держбюджету України на 2025 рік – 2,7%.

У разі продовження активних бойових дій, за прогонозами Світового банку, зростання українського ВВП уповільниться у 2025 році до 2%.