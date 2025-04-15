БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 153 13

Рада дозволить Міноборони оформити власність на винаходи військовослужбовців

Міноборони зможе оформити власність на винаходи військовослужбовців

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Цивільного кодексу щодо майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку із проходженням військової служби".

Відповідний законопроєкт №13110 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримали 240 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці до проєкту документа вказано "нормативне врегулювання розподілу прав інтелектуальної власності на об’єкти, що створюються військовослужбовцями у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також окремих питань набуття та здійснення прав інтелектуальної власності державою в особі суб’єктів сектору безпеки і оборони".

Автори законопроєкту вважають, що правова природа військової служби не дозволяє поширити норми Цивільного кодексу щодо прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, навіть якщо їхнє створення буде передбачено посадовими інструкціями чи відповідними службовими завданнями.

Для цього пропонується встановити, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків під час проходження військової служби, належать суб’єкту, визначеному законом.

У інших випадках Цивільний кодекс передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), спільно належать як працівникові, який створив цей об’єкт, так і юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює (якщо інше не встановлено договором).

Читайте також: В Україні запровадили нові правила реєстрації винаходів

Як повідомлялося, цей законопроєкт ініціювало Міноборони, яке й отримуватиме майнові права на винаходи військовослужбовців.

У міністерстві запевняють, що це дозволить ефективніше масштабувати інноваційні розробки, а самим військовослужбовцям обіцяють авторську винагороду.

Автор: 

авторське право (73) ВР (2865) законопроєкт (1668) винахід (14) Міноборони (956) парламент (1948)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+1
Тобто умєров стане торгувати патентами? Ай маладєц, татарін
показати весь коментар
15.04.2025 20:15
+1
Намір прийняти такий закон є позитивним, але треба дочекатися, коли оприлюднять зміст Закону, щоб можна було обговорювати щось конкрете. Але з того, що було озвучено, уже викликає недовіру те, що за загальними приписами законодавства про інтелектуальну власність, спільні майнові права на винахід, промисловий зразок або корисну модель належать фізичній та юридичній особі лише тоді, коли іфзична особа здійснювала розробку на замовлення юридичної особа на піцдставі договору або в силу своїх трудових обов'язків, визначених трудовим договором та посадовими інструкціями. У більшоста випадків під час воєнних дій такі розробки не є такими, що виконані за замовленням юридичних осіб (військових частин), а також не є такими, що створені на підставі посадових інструкцій або трудових правовідносин військових підрозділів з військовослужбовцями тому, у даному конкретному випадку спільні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності викликають дуже великий сумнів щодо їх відповідності національному та міжнародному праву. А такі зміни до законодавства створять можливість до виникнення багатьох корупційних схем.
показати весь коментар
15.04.2025 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такими темпами скоро і бізнесом дозволять військовим займатися....
показати весь коментар
15.04.2025 19:41 Відповісти
Якщо ти не на позиції ти можеш займатись чим хочеш. Наприклад бізнесом. Знаю 3х таких. Та й сам веду розробку своїх "цивільних" проектів.
показати весь коментар
15.04.2025 20:37 Відповісти
тоді чекай - скоро постукають у двері...!
показати весь коментар
15.04.2025 20:41 Відповісти
І... Вони хоч копійку заплатили на НДР/ДКР? То хай йдуть лісом...
показати весь коментар
15.04.2025 21:44 Відповісти
Якщо дозволять вишестоячі начальники звісно
показати весь коментар
15.04.2025 19:49 Відповісти
Піда...раси.
показати весь коментар
15.04.2025 20:11 Відповісти
Тобто умєров стане торгувати патентами? Ай маладєц, татарін
показати весь коментар
15.04.2025 20:15 Відповісти
Права інтелектуальної власності завжди належали тому хто платить за розробку і за патентування. Не бачу необхідності приймати окремий закон.
показати весь коментар
15.04.2025 20:39 Відповісти
Намір прийняти такий закон є позитивним, але треба дочекатися, коли оприлюднять зміст Закону, щоб можна було обговорювати щось конкрете. Але з того, що було озвучено, уже викликає недовіру те, що за загальними приписами законодавства про інтелектуальну власність, спільні майнові права на винахід, промисловий зразок або корисну модель належать фізичній та юридичній особі лише тоді, коли іфзична особа здійснювала розробку на замовлення юридичної особа на піцдставі договору або в силу своїх трудових обов'язків, визначених трудовим договором та посадовими інструкціями. У більшоста випадків під час воєнних дій такі розробки не є такими, що виконані за замовленням юридичних осіб (військових частин), а також не є такими, що створені на підставі посадових інструкцій або трудових правовідносин військових підрозділів з військовослужбовцями тому, у даному конкретному випадку спільні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності викликають дуже великий сумнів щодо їх відповідності національному та міжнародному праву. А такі зміни до законодавства створять можливість до виникнення багатьох корупційних схем.
показати весь коментар
15.04.2025 21:44 Відповісти
,>>>У більшоста випадків під час воєнних дій такі розробки не є такими, що виконані за замовленням юридичних осіб (військових частин).
Все навпаки - є. І, крім того, рота може фінансувати розробку і створення промислового зразка.
показати весь коментар
15.04.2025 21:49 Відповісти
Рота не є юридичною осообою. Окрім того, у роти немає функції бути замовником на створення об'єктів права інтелектуальної власності, а у військових теж не має в статутах обов'язку на створення об'єктів інтелектуальної власності.
показати весь коментар
15.04.2025 21:54 Відповісти
Як повідомлялося, цей законопроєкт ініціювало Міноборони, яке й отримуватиме майнові права на винаходи військовослужбовців.

У міністерстві запевняють, що це дозволить ефективніше масштабувати інноваційні розробки, а самим військовослужбовцям обіцяють авторську винагороду.
показати весь коментар
16.04.2025 07:19 Відповісти
А що, кажете армія - це Не рабство?
показати весь коментар
16.04.2025 10:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 