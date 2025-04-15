В Україні відновили проведення перевірок у разі скарг працівників на приниження та цькування на роботі

Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №11044 про відновлення під час воєнного стану перевірок у разі скарг на мобінг, тобто приниження і цькування на роботі.

Про це повідомила авторка законопроєкту Юлія Гришина, передає LIGA.net.

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, задля доведення її до звільнення тощо.

Документ підтримали 247 народних депутатів.

Проведення позапланових перевірок у сфері праці скасували у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Законопроєкт №11044 розробили через зростання кількості звернень щодо вчинення мобінгу до Державної служби з питань праці.

У грудні 2022 року набрав чинності закон щодо запобігання та протидії мобінгу. Згідно з ним, цькування працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю, та посадовим особам за цькування на робочому місці загрожує штраф від 1700 грн до 3400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

У вересні 2022 року Рада ухвалила загалом законопроєкт №5748 про законодавче закріплення поняття "мобінг".

Цей документ пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої ​​атмосфери, у тому числі що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.