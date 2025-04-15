БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 174 7

В Україні відновили проведення перевірок у разі скарг працівників на приниження та цькування на роботі

робота

Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №11044 про відновлення під час воєнного стану перевірок у разі скарг на мобінг, тобто приниження і цькування на роботі.

Про це повідомила авторка законопроєкту Юлія Гришина, передає LIGA.net. 

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, задля доведення її до звільнення тощо.

Документ підтримали 247 народних депутатів.

Проведення позапланових перевірок у сфері праці скасували у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Законопроєкт №11044 розробили через зростання кількості звернень щодо вчинення мобінгу до Державної служби з питань праці.

У грудні 2022 року набрав чинності закон щодо запобігання та протидії мобінгу. Згідно з ним, цькування працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю, та посадовим особам за цькування на робочому місці загрожує штраф від 1700 грн до 3400 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

У вересні 2022 року Рада ухвалила загалом законопроєкт №5748 про законодавче закріплення поняття "мобінг".

Цей документ пропонує доповнити Кодекс законів про працю України новими положеннями та визначити "мобінг" як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення щодо нього напруженої, ворожої, образливої ​​атмосфери, у тому числі що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Автор: 

законопроєкт (1668) перевірка (639) робота (868) штраф (1110) мобінг (2)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли шеф заставляє працювати, це приниження? )
показати весь коментар
15.04.2025 19:07 Відповісти
Коли шеф заставляє працювати на себе і його родину, це приниження
показати весь коментар
15.04.2025 19:13 Відповісти
Наприклад, досить часто буває, що шеф (керівник відділу продажів) погрожує звільненням працівникам у разі невиконання плану продажів, бо від цього напряму залежить отримання ним премії. Мовляв, якщо не звільнетеся самі, тобто за власним бажанням), то ми вам створимо відповідні умови. А на те, що ціноутворення на продукцію чи послуги не витримує конкуренції, йому, звісно, начхати. Також буває, що план продажів, мають виконувати і ті працівники, які до продажів не мають жодного відношення. Якщо ж працівник посилається на посадову інструкцію, мовляв, в мої обов'язки входить обслуговування клієнтів, а ніяки не продажі, то йому керівник він може запропонувати звільнитися щоб не псувати "дисципліну"
показати весь коментар
15.04.2025 19:23 Відповісти
А приниження в зсу не цікавить???
показати весь коментар
15.04.2025 21:24 Відповісти
А, коли малоосвіччений офіцер, після кафедри,яка була в універі, працював охоронцем в атб, посилає на смерть.......
показати весь коментар
15.04.2025 21:45 Відповісти
Прапорець іншої країни, бо зараз у відпустці за кордоном. А, так вже четвертий рік в зсу........ Зелене чмо нічого не зробило, щоб замінити побратимів, яким 50 +, на молодших..... І, яких оці недо офіцери реально принижують.
показати весь коментар
15.04.2025 21:50 Відповісти
Для чого працювати на такій роботі, де тебе не цінять та знущаються? Садомаза?
показати весь коментар
16.04.2025 02:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 