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Новини
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В Україні з’явиться реєстр ГМО

гмо,соя

У вересні наступного року в Україні запрацює реєстр генетично модифікованих організмів (ГМО). Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, цей інструмент дозволить ефективно вести облік, здійснювати моніторинг, зберігати та поширювати інформацію про зареєстровані ГМО.

Коваль додав, що реєстр запрацює з вересня 2026 року, коли набуде чинності постанова уряду.

"Це важливий крок до прозорості у сфері біотехнологій, гармонізації з європейським законодавством і підвищення рівня довіри до української агропродукції", – наголосив він.

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Крім того, система обліку та контролю за ГМО підвищить споживчу безпеку, зменшить ризики для здоров’я людей та довкілля, і стане основою для подальшого посилення біобезпеки в Україні, пояснив міністр.

Як повідомлялося, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО в Україні. Зокрема, він встановлює правила та процедури для маркування, розміщення на ринку, моніторингу, перевезення, зберігання та утилізації ГМО та ГМ-продукції.

Автор: 

ГМО (13) Мінагрополітики (1362) Коваль (34)


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Немає куди гроші дівати...
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18.04.2025 10:52 Відповісти
Первые организмы ГМО это Верховная Рада и ОП.
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18.04.2025 11:03 Відповісти
Зовсім ні. ГМО корисні, а нинішні ВР і ОП - навпаки.
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18.04.2025 11:36 Відповісти
А чим ГМО корисні, не розкажете аудиторії? Крім того що насіння треба купувати тільки в міжнародної корпорації що його виробляє?
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18.04.2025 14:57 Відповісти
Кожен ГМО створений зі своєю корисною метою, а не просто так - "що получилося". Невже не ясно? Якби він не був корисним ніхто б його у корпорації не купував. А, взагалі, анти-ГМО істерія дуже нагадує антикартопляну істерію 18-го століття, навіть риторика подібна: тоді - "чортове яблуко", зараз - "їжа Франкенштейна". Темні люди, які нічого не розуміють у біології.
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18.04.2025 21:57 Відповісти
Ще створимо реєстр реєстрів та реєстр планів перемоги
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18.04.2025 11:25 Відповісти
разве селекция - это не гмо?
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18.04.2025 11:27 Відповісти
нет. посмотри перевод слова "селекция"
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18.04.2025 14:58 Відповісти

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