Споживання електроенергії в Україні різко впало. В "Укренерго" назвали причини

Енергетики фіксують тенденцію до зниження споживання електроенергії, але закликають українців перенести користування потужними електроприладами на денний час.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, рівень споживання був на 9,3% меншим, ніж попереднього дня. Цьому сприяло утримання теплої і сонячної погоди на всій території України, ефективна робота побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас в "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, перенесіть активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.