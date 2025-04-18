Мобільний застосунок "Укрпошти" запрацює до кінця червня, – гендиректор

Запуск нового мобільного застосунку "Укрпошти" має відбутися до кінця першої половини року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes.

Смілянський назвав запуск застосунку "фокусом на 2025-й". За його словами, він не обмежуватиметься лише функцією відстеження посилок. Користувачі також зможуть взаємодіяти з митницею, отримувати орієнтовні дати доставки, підтверджувати документи, переглядати історію відправлень та платежів.

За словами очільника "Укрпошти", застосунок дозволить значно покращити клієнтський досвід та спростити процеси для користувачів.

Раніше "Укрпошта" планувала запуск нового застосунку у листопаді 2024 року, але зрештою терміни посунули.

Смілянський визнавав, що наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити. Зараз у додатку необхідно вводити дані вручну, у новому застосунку вони "залітатимуть" автоматично, щойно посилка буде в дорозі. Одержувача про це буде повідомлено push-повідомленням.