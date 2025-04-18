БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 015 11

Колишнього співвласника "ПриватБанку" Боголюбова знайшли у Відні. Торік він незаконно виїхав з України

боголюбов

Колишній співвласник "Приватбанку" та бізнесмен Геннадій Боголюбов, який минулого року незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, наразі мешкає в австрійській столиці Відні.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

Зокрема, розслідувачі помітити автівку з українськими номерними знаками в одному з найдорожчих районів Відня. Саме на цій автівці ексзаступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова везла свого чоловіка Боголюбова на залізничний вокзал.

Як пише УП, підозру від Бюро економічної безпеки Боголюбов так і не отримав. Хоча, за даними джерел видання, його виїзд з країни міг бути пов'язаний з можливим кримінальним переслідуванням.

Уже майже рік Боголюбов мешкає в елітному районі Відня.

Як повідомлялося, у лютому президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Геннадія Боголюбова. Обмеження передбачали позбавлення держнагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок та інше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у ніч проти 24 червня Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". За даними журналістів, Бюро економічної безпеки готувало йому підозру в справі "Приватбанку".

9 липня ДБР повідомило про підозру Боголюбову через незаконний перетин кордону. Правоохоронці встановили, що він виїхав з країни за недійсним паспортом громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

У пресслужбі Боголюбова тоді підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах. У вересні суд постановив заочно арештуати Боголюбова.

Автор: 

Австрія (321) Боголюбов Геннадій (208)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Незаконно це коли порушено закон. Яким законом заборонено виїзд громадян за кордон?
Писаки тупорилі
показати весь коментар
18.04.2025 13:20
+3
Закону не має, є постанова кабінету міністрів якою можна підтертися як і іншими їхніми "довідками".
показати весь коментар
18.04.2025 13:31
+3
І що?)) Ніби хтось щось збирається робити))
показати весь коментар
18.04.2025 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Незаконно це коли порушено закон. Яким законом заборонено виїзд громадян за кордон?
Писаки тупорилі
показати весь коментар
18.04.2025 13:20 Відповісти
Закону не має, є постанова кабінету міністрів якою можна підтертися як і іншими їхніми "довідками".
показати весь коментар
18.04.2025 13:31 Відповісти
Арахамія вивіз на літаку Фірташа до нього в Відень
показати весь коментар
18.04.2025 20:33 Відповісти
АУ, СБУ!!! заголовок статті має бути таким: Колишнього співвласника "ПриватБанку", ворога і зрадника України Боголюбова знайшли МЕРТВИМ у Відні!
показати весь коментар
18.04.2025 13:44 Відповісти
Так це він розмінував Чонгар, розширив і заасфальтував дороги по всіх напярмках нададу кацапів, відвів танкову бригаду, яка прикривала Київ з півночі і вивів батальон Нацгвардії в аеропорту Гостомель?!
показати весь коментар
18.04.2025 15:25 Відповісти
І що?)) Ніби хтось щось збирається робити))
показати весь коментар
18.04.2025 13:59 Відповісти
Як там славна донька кримсько-татарського народу джапар не завагітніла вчергове?
показати весь коментар
18.04.2025 14:09 Відповісти
Не заздри
показати весь коментар
18.04.2025 15:26 Відповісти
ну і коли їм тих корупціонерів ловити, якщо всі сили ДПСУ задіяні щоб Пороха за кордон не випустити!
показати весь коментар
18.04.2025 14:13 Відповісти
Знайшли? Так він там не ховається. Що далі? Пук і пшик
показати весь коментар
18.04.2025 14:39 Відповісти
Він давав інтервʼю для радіо "НВ" телефоном з Відня, як тільки виїхав! І от тікі через роки його там "знайшли"?!
показати весь коментар
18.04.2025 15:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 