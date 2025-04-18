Колишнього співвласника "ПриватБанку" Боголюбова знайшли у Відні. Торік він незаконно виїхав з України

Колишній співвласник "Приватбанку" та бізнесмен Геннадій Боголюбов, який минулого року незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, наразі мешкає в австрійській столиці Відні.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

Зокрема, розслідувачі помітити автівку з українськими номерними знаками в одному з найдорожчих районів Відня. Саме на цій автівці ексзаступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова везла свого чоловіка Боголюбова на залізничний вокзал.

Як пише УП, підозру від Бюро економічної безпеки Боголюбов так і не отримав. Хоча, за даними джерел видання, його виїзд з країни міг бути пов'язаний з можливим кримінальним переслідуванням.

Уже майже рік Боголюбов мешкає в елітному районі Відня.

Як повідомлялося, у лютому президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Геннадія Боголюбова. Обмеження передбачали позбавлення держнагород, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок та інше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у ніч проти 24 червня Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". За даними журналістів, Бюро економічної безпеки готувало йому підозру в справі "Приватбанку".

9 липня ДБР повідомило про підозру Боголюбову через незаконний перетин кордону. Правоохоронці встановили, що він виїхав з країни за недійсним паспортом громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

У пресслужбі Боголюбова тоді підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах. У вересні суд постановив заочно арештуати Боголюбова.