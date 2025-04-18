Євросоюз відмовився відкрити небо для російських авіакомпаній

Європейський Союз не має наміру надавати доступ до свого повітряного простору російським авіакомпаніям.

Про це у коментарі Politico заявив представник Європейської комісії на умовах анонімності, передає The Moscow Times.

Заява була зроблена після спроб Москви домовитися про відновлення авіасполучення зі США в межах мирного врегулювання в Україні.



Як пояснив співрозмовник видання, без участі європейських країн російські авіакомпанії не зможуть здійснювати рейси в США, а ЄС в цьому не зацікавлений.

По-перше, заборона на польоти російських перевізників у повітряному просторі ЄС, запроваджена у відповідь на вторгнення в Україну, не скасована. Крім того, у Європи є "серйозні питання" щодо безпеки російських літаків.

"Невідомо, чи належним чином обслуговувались російські авіаперевізники та авіаслужби протягом останніх трьох років, що серйозно ставить під сумнів льотну придатність російського флоту", – наголосив він.



Унаслідок санкцій, запроваджених проти РФ у 2022 році, російські компанії, окрім закриття європейського неба, втратили доступ до запчастин для літаків західних виробників. Тож, на думку експертів, існує "висока ймовірність", що на літаках російських авіакомпаній використовуються контрафактні запчастини.

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Крім того, багато літаків з РФ, швидше за все, будуть заарештовані після приземлення в європейських аеропортах. Причина – рішення російської влади після запровадження санкцій ЄС фактично конфіскувати кілька сотень західних літаків, які були взяті в лізинг. Західні лізингові компанії вважають дії Москви розкраданням свого майна та намагатимуться повернути якомога більше активів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну США та Євросоюз закрили небо для російських авіакомпаній, а у відповідь Москва запровадила аналогічні заборони для перевізників із 36 країн, вимагаючи спеціального дозволу від Росавіації чи МЗС.

Відновити перельоти російська делегація вперше запропонувала США під час переговорів у Стамбулі 27 лютого. Це питання також обговорювалося на початку квітня, коли у Вашингтон літав глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Після переговорів зі спецпосланцем Трампа Стівеном Віткоффом він говорив "що фактично йде активна робота над відновленням прямого авіасполучення".

Але 17 квітня стало відомо, що США відповіли відмовою на пропозицію російської влади відновити пряме авіасполучення між країнами та наполягають, що цьому має передувати досягнення угоди про перемир'я в Україні.