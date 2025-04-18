Кабмін призначив нову очільницю Держтуризму. Що про неї відомо?
Кабінет Міністрів призначив Наталю Табаку головою Державного агентства розвитку туризму України.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомляє пресслужба уряду.
3 лютого 2017 року і до останнього часу Наталя Табака обіймала посаду начальниці Управління туризму та курортів Львівської обласної держадміністрації (ОДА), загалом вона працювала на різних посадах у цьому управлінні з 2011 року.
Наталя Табака народилась у 1988 році у Львові, у 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, а у 2016 році закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та здобула ступінь магістра за спеціальністю "Державне управління".
Як повідомлялося, у січні Кабмін звільнив Мар’яну Олеськів з посади голови Державного агентства розвитку туризму у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Натомість тимчасово покладено виконання обов’язків очільника ДАРТ на Юлію Касян, начальницю Управління публічних послуг агентства.
Нагадаємо, Олеськів очолювала держагентство розвитку туризму з березня 2020 року.
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