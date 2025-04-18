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Новини
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Кабмін призначив нову очільницю Держтуризму. Що про неї відомо?

Наталя Табака

Кабінет Міністрів призначив Наталю Табаку головою Державного агентства розвитку туризму України.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

3 лютого 2017 року і до останнього часу Наталя Табака обіймала посаду начальниці Управління туризму та курортів Львівської обласної держадміністрації (ОДА), загалом вона працювала на різних посадах у цьому управлінні з 2011 року.

Наталя Табака народилась у 1988 році у Львові, у 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка та здобула кваліфікацію магістра з фінансів, а у 2016 році закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та здобула ступінь магістра за спеціальністю "Державне управління".

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Як повідомлялося, у січні Кабмін звільнив Мар’яну Олеськів з посади голови Державного агентства розвитку туризму у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Натомість тимчасово покладено виконання обов’язків очільника ДАРТ на Юлію Касян, начальницю Управління публічних послуг агентства.

Нагадаємо, Олеськів очолювала держагентство розвитку туризму з березня 2020 року.

Автор: 

Кабмін (7748) призначення (1143) туризм (789) Держагентство розвитку туризму (22)


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Саме на часі. Цікаво, вона членкиня партії слугоригів? Корабельна сосна
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18.04.2025 16:20 Відповісти
може вона в дитячий садок з зе!скумбрієй ходила?
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18.04.2025 16:36 Відповісти
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18.04.2025 16:28 Відповісти
туризм в україні, саме зараз, на найвищому підйомі!
хоч у суми, хоч через тису.
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18.04.2025 16:34 Відповісти
Ну як тут не згадати...
"Курча тапака (або курча табака) - курка, засмажена із часником, перцем та прянощами в особливій сковороді з кришкою; популярна страва турецької та грузинської кухонь."
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18.04.2025 16:35 Відповісти
Пам'ятаю в СРСР при КГБ був спецвідділ -"Інтурист". З ним було все зрозуміло. А на якого біса потрібна "кормушка" Держтуризм не розумію. Цифірки для звітності можна взяти зі стелі, вісмоктати з пальця чи ще з чогось.
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18.04.2025 16:45 Відповісти
Ура! Саме про туризм треба сьогодні думати. Молодці туристоборці!
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18.04.2025 17:21 Відповісти
виходячи з того, що у воюючій страні зголосилася посісти таку посаду, однозначно про неї відомо, що згодна на все, абі ніх...уя не робити за чималенькі гроші
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18.04.2025 17:35 Відповісти
Та створіть вже міністерство розпилу, нащо ці полуміри?!
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18.04.2025 19:14 Відповісти

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