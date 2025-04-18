БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 218 4

Кабмін призначив Галущенку нового заступника. Що про нього відомо?

павліченко

Кабінет Міністрів призначив Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції, а Сергія Суярка – державним секретарем цього міністерства.

Такі рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

Олександр Павліченко – кадровий дипломат, з березня 2020 року по березень 2025 року обіймав посаду голови Державної служби експортного контролю України. У 2022 році його звинувачували у блокуванні ввезення дронів в Україну після того, як очолювана ним служба визнала безпілотники Mavic товарами подвійного призначення.

Суярко був призначений на посаду держсекретаря Міненерго у квітні 2020 року строком на п’ять років, таким чином, уряд перепризначив його на новий термін.

Читайте також: Кабмін призначив нову очільницю Держтуризму. Що про неї відомо?

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Кабмін призначив Анатолія Корзуна заступником міністра енергетики Германа Галущенка.

Корзун з 1993 року працював на різних посадах в уряді, пов'язаних з вугільною галуззю, кілька разів був заступником міністра енергетики, очолював НАК "Вугілля України".

Автор: 

Кабмін (7748) призначення (1143) Галущенко Герман (207) Міненерго (922)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що там може бути відомо? Ватніки та покидьки. Кого ще в зелеболоті можуть призначити гроші пиляти.
показати весь коментар
18.04.2025 17:10 Відповісти
Олександр Павліченко - кадровий дипломат, з березня 2020 року по березень 2025 року обіймав посаду голови Державної служби експортного контролю України. У 2022 році його звинувачували у блокуванні ввезення дронів в Україну після того, як очолювана ним служба визнала безпілотники Mavic товарами подвійного призначення.

Без коментарів.
показати весь коментар
18.04.2025 17:27 Відповісти
А до 2020 цей Павліченко існував?
Походу викопали чергового нікудишку, який ригам каву приносив.
показати весь коментар
18.04.2025 19:03 Відповісти
Крадіжки мають продовжуватись, крапка.
показати весь коментар
18.04.2025 20:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 