Кабмін призначив Галущенку нового заступника. Що про нього відомо?
Кабінет Міністрів призначив Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції, а Сергія Суярка – державним секретарем цього міністерства.
Такі рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомляє пресслужба уряду.
Олександр Павліченко – кадровий дипломат, з березня 2020 року по березень 2025 року обіймав посаду голови Державної служби експортного контролю України. У 2022 році його звинувачували у блокуванні ввезення дронів в Україну після того, як очолювана ним служба визнала безпілотники Mavic товарами подвійного призначення.
Суярко був призначений на посаду держсекретаря Міненерго у квітні 2020 року строком на п’ять років, таким чином, уряд перепризначив його на новий термін.
Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Кабмін призначив Анатолія Корзуна заступником міністра енергетики Германа Галущенка.
Корзун з 1993 року працював на різних посадах в уряді, пов'язаних з вугільною галуззю, кілька разів був заступником міністра енергетики, очолював НАК "Вугілля України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без коментарів.
Походу викопали чергового нікудишку, який ригам каву приносив.