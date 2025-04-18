Кабмін призначив Галущенку нового заступника. Що про нього відомо?

Кабінет Міністрів призначив Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції, а Сергія Суярка – державним секретарем цього міністерства.

Такі рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 18 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

Олександр Павліченко – кадровий дипломат, з березня 2020 року по березень 2025 року обіймав посаду голови Державної служби експортного контролю України. У 2022 році його звинувачували у блокуванні ввезення дронів в Україну після того, як очолювана ним служба визнала безпілотники Mavic товарами подвійного призначення.

Суярко був призначений на посаду держсекретаря Міненерго у квітні 2020 року строком на п’ять років, таким чином, уряд перепризначив його на новий термін.

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Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Кабмін призначив Анатолія Корзуна заступником міністра енергетики Германа Галущенка.

Корзун з 1993 року працював на різних посадах в уряді, пов'язаних з вугільною галуззю, кілька разів був заступником міністра енергетики, очолював НАК "Вугілля України".