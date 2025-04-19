Визнання допомоги США боргом в угоді про надра немає, – торгпред України

Під час переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США не йдеться про визнання боргу за допомогу, надану під час війни.

Про це ефірі єдиного телемарафону заявив торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

"Про будь-який новий борг чи трансформацію попередньої допомоги у борг, не йдеться. Жодної логіки "боргування" немає ані у пропозиціях США, ані у пропозиціях України. Йдеться про те, скільки хочуть заробити США та Україна від інвестицій", – пояснив він.

За словами торгпреда, цифра "боргу" з'явилася у переговорах лише одного разу – у тому варіанті тексту угоди, щоб був оприлюднений у ЗМІ. "Від того часу ніяких спроб формулювати цифри не було, тому що всі розуміють, що це не є боргом, а є взаємовигідною співпрацею", – зазначив Качка.

Він також повідомив, що від української сторони були пропозиції щодо військової допомоги, на які тепер очікується реакція США.

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Раніше президент Володимир Зеленський казав, що вже 17 квітня Україна та США можуть в онлайн-форматі підписати меморандум про наміри укладення угоди про корисні копалини.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано наступного четверга.