В Україні знизилося споживання електроенергії

Енергетики фіксують зниження рівня споживання електроенергії в Україні та закликають перенести користування потужними приладами на денний час.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, рівень споживання був на 12,6% меншим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причиною став неробочий день за рішенням окремих роботодавців. Також цьому сприяло утримання теплої і сонячної погоди на всій території України.

Вчора, 20 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 32,4% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 13 квітня. Це пояснюється святковим днем та значно вищою, ніж минулого тижня, температурою повітря.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, перенесіть активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Користуйтесь сьогодні потужними електроприладами з 8:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.