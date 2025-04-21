"Нафтогаз" терміново імпортував 800 мільйонів кубометрів газу взимку, законтрактовано ще 400 млн кубометрів

Група "Нафтогаз" із початку року законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу для імпорту в Україну.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак.

"Від початку року було законтрактовано 1,5 млрд куб. м газу: 800 млн куб. м було терміново імпортовано на початку року, 400 млн куб. м надійдуть в Україну в межах підготовки до наступної зими. Ще 300 млн куб. м LNG "Нафтогаз" закупив у компанії ORLEN", – зазначив він.

За його словами, компанія залучає міжнародне фінансування. Зокрема, протягом першого кварталу "Нафтогаз" залучив від ЄБРР та уряду Норвегії близько 430 млн євро, які вже незабаром будуть спрямовані на закупівлі 1 млрд кубометрів імпортованого природного газу.

Також компанія веде перемовини із урядом і міжнародними фінансовими інституціями про залучення 1 млрд євро для закупівлі понад 2 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 87,04 TВт-г (8,32 млрд кубометрів), та завершився 16 квітня на рівні 7,06 TВт-г (0,68 млрд кубометрів) – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак на пресконференції за підсумками осінньо-зимового періоду 2024-2025 років 9 квітня повідомив, що група вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки в лютому.