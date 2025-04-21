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Новини
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У Шанхаї встановили банкомат, який приймає золото на переробку. Черги розписані до травневих свят

У Шанхаї встановили банкомат, який приймає золото на переробку

На тлі різкого зростання цін на золото в шанхайському торговому центрі Global Harbor встановили перший банкомат з переробки золота.

Як пише Mining, до банкомату вже створилися довгі черги клієнтів, які записувалися на прийом аж до майбутніх травневих свят, передає liga.net.

Банкомат, яким керує ювелірна компанія Kinghood Group із Шеньчженя, призначений для прийому золотих виробів вагою понад 3 грами та чистотою не менше 50%.

Процес перероблення включає автентифікацію, плавлення при температурах понад 1000°C та аналіз для визначення чистоти. Плата за обслуговування у розмірі 18 юанів ($2,50) за грам утримується до того, як кошти буде переведено на банківський рахунок користувача.

Наприклад, 40-грамове золоте намисто було оцінено у 785 юанів ($108) за грам. Протягом 30 хвилин за нього виплатили понад 36 000 юанів ($4900).

"Впровадження інтелектуальних золотих банкоматів насамперед виконує функцію перероблення з погляду бізнесу. Це відображає той факт, що зі зростанням цін на золото вартість золота на руках у населення, значно зросла, що призвело до сильнішого бажання перевести його в готівку", – прокоментував представник Шанхайської золотої асоціації Сюй Вейсінь.

Однак він порадив людям "не поспішати продавати свої золоті запаси" та подумати про те, щоб потримати їх ще деякий час.

"Золото все ще демонструє сильний висхідний імпульс, в основному за рахунок центральних банків та інституційних інвесторів, які прискорюють свої купівлі золота", – сказав він.

Як повідомлялося, ціни на золото знову зросли до рекордного рівня, перевищивши $3385 за унцію на тлі послаблення американського долара та критику Федеральної резервної системи президентом Дональдом Трампом.

Автор: 

золото (289) Шанхай (7) банкомат (44)


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Топ коментарі
+5
єЛомбард
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21.04.2025 14:53
+4
Китай золото скуповує - значить до війни готуються.
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21.04.2025 14:59
+3
Китайці винайшли автоматичний ломбард.
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21.04.2025 14:37
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Китайці винайшли автоматичний ломбард.
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21.04.2025 14:37 Відповісти
єЛомбард
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21.04.2025 14:53 Відповісти
літеру "б" не пропустили?
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21.04.2025 15:02 Відповісти
То вже якийсь нік поета-пєсєнніка виходить)
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21.04.2025 15:11 Відповісти
це якщо цей банкомат пів-години свої пісні клієнту співає, які стврює його ШІ, поки він золото переплавляє та зважує.
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21.04.2025 15:16 Відповісти
Якщо встановити у Європі, на вулицю вийти в золотій прикрасі стане неможливим. Хоча… зараз у містах Іспанії це вже неможливо- зривають.
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21.04.2025 14:45 Відповісти
це плата за західну цивілізацію, не то шо у нас у Василькові.
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21.04.2025 15:01 Відповісти
Китай золото скуповує - значить до війни готуються.
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21.04.2025 14:59 Відповісти
только с кем они будут торговать? они сами - фабрика. разве что с кацапами, поначалу. может, хотят сделать мировую (азиатскую) валюту (подкрепленную драгметаллом) вместо бакса, раз Америка немного стухла.
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21.04.2025 16:43 Відповісти
Китаезы ******* своим 10G и этой куйней...
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21.04.2025 14:59 Відповісти
Що за трвневі свята в китаї? День побєдобєсія?
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21.04.2025 16:03 Відповісти

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