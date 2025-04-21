У Шанхаї встановили банкомат, який приймає золото на переробку. Черги розписані до травневих свят

На тлі різкого зростання цін на золото в шанхайському торговому центрі Global Harbor встановили перший банкомат з переробки золота.

Як пише Mining, до банкомату вже створилися довгі черги клієнтів, які записувалися на прийом аж до майбутніх травневих свят, передає liga.net.

Банкомат, яким керує ювелірна компанія Kinghood Group із Шеньчженя, призначений для прийому золотих виробів вагою понад 3 грами та чистотою не менше 50%.

Процес перероблення включає автентифікацію, плавлення при температурах понад 1000°C та аналіз для визначення чистоти. Плата за обслуговування у розмірі 18 юанів ($2,50) за грам утримується до того, як кошти буде переведено на банківський рахунок користувача.

Наприклад, 40-грамове золоте намисто було оцінено у 785 юанів ($108) за грам. Протягом 30 хвилин за нього виплатили понад 36 000 юанів ($4900).

"Впровадження інтелектуальних золотих банкоматів насамперед виконує функцію перероблення з погляду бізнесу. Це відображає той факт, що зі зростанням цін на золото вартість золота на руках у населення, значно зросла, що призвело до сильнішого бажання перевести його в готівку", – прокоментував представник Шанхайської золотої асоціації Сюй Вейсінь.

Однак він порадив людям "не поспішати продавати свої золоті запаси" та подумати про те, щоб потримати їх ще деякий час.

"Золото все ще демонструє сильний висхідний імпульс, в основному за рахунок центральних банків та інституційних інвесторів, які прискорюють свої купівлі золота", – сказав він.

Як повідомлялося, ціни на золото знову зросли до рекордного рівня, перевищивши $3385 за унцію на тлі послаблення американського долара та критику Федеральної резервної системи президентом Дональдом Трампом.