Новий уряд Сирії відновив імпорт пшениці з Росії після втечі експрезидента Асада до Москви, – Reuters

До сирійського порту Латакія прибуло перше судно з пшеницею після того, як колишній президент Башар Асад втік з країни у грудні минулого року на тлі антиурядового повстання.

Сирійське головне управління сухопутних і морських кордонів повідомило, що судно перевозило 6600 тонн пшениці, передає Reuters.

У сирійському уряді не уточнили подробиць, але за даними джерел агентства, судно прибуло з Росії, куди втік Башар Асад.

Офіційні особи нового уряду Сирії зазначили, що хоча імпорт пшениці та інших основних продуктів не підпадає під санкції США та ООН, проблеми із забезпеченням фінансування торговельних угод стримують світових постачальників від продажів до Сирії.

Опитані агентством трейдери зауважили, що цього року Сирія в основному покладається на імпорт продовольства наземним транспортом із сусідніх країн.

Росія та Іран були головними союзниками та спонсорами уряду Асада і постачали більшу частину пшениці та нафтопродуктів у Сирію, але припинили робити це після того, як повстанці перемогли, а він втік до Москви.

Втім, у березні до сирійського порту Баніяс прибули кілька танкерів з 67 000 тонн дизпалива з російського порту Приморськ, а в Дамаск прилетіли кілька літаків з новими банкнотами національної валюти Сирії для центрального банку. Експерти вважають, що ці постачання пов'язані з бажанням Росії зберегти стратегічні військові бази в Сирії: авіабазу у Хмеймімі та морську базу в Тартусі.

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Як повідомлялося, у січні президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити довгострокову програму постачання продуктів харчування до Сирії за підтримки міжнародних партнерів. Про виконання цього доручення не повідомлялося.

Нагадаємо, Україна у грудні 2024 року в рамках програми Grain from Ukrainе за сприяння UN World Food Programme направила до Сирії 21 фуру з 500 тоннами пшеничного борошна. Його передадуть 33 250 сім'ям або 167 000 осіб. Кожен пакет важить 15 кг і допоможе прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.