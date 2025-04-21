Імпорт цивільних дронів з початку року перевищив $370 мільйонів. Майже всі – з Китаю
За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів на загальну суму $371,3 млн.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, що за вартісним показником цьогорічний імпорт на $103 млн (або 39%) більший, ніж за аналогічний період 2024 року.
Митники уточнили, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.
Найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай. У першому кварталі 2025 року обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.
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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них – на $134,8 млн.
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(Під "випускає" я розумію не збирання з китайського дроту/магнітів/контактів/корпусів etc., а саме випуск 100% всіх компонентів електродвигуна, порівняного з китайським дроновим).