Імпорт цивільних дронів з початку року перевищив $370 мільйонів. Майже всі – з Китаю

За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів на загальну суму $371,3 млн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що за вартісним показником цьогорічний імпорт на $103 млн (або 39%) більший, ніж за аналогічний період 2024 року.

Митники уточнили, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.

Найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай. У першому кварталі 2025 року обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них – на $134,8 млн.