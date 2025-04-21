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Новини
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Імпорт цивільних дронів з початку року перевищив $370 мільйонів. Майже всі – з Китаю

дрон,безпілотник

За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів на загальну суму $371,3 млн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що за вартісним показником цьогорічний імпорт на $103 млн (або 39%) більший, ніж за аналогічний період 2024 року.

Митники уточнили, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів.

Найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай. У першому кварталі 2025 року обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них – на $134,8 млн.

Автор: 

безпілотник (536) імпорт (2317) дрони (362) Державна митна служба (471)


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Нарколига щодня випрошує в косооких заборону на їх продаж..
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21.04.2025 15:54 Відповісти
Я про це багато разів писав. За три роки війни Україна не випускає своїх (на 100 відсотків) двигунів постійного струму для дронів.

(Під "випускає" я розумію не збирання з китайського дроту/магнітів/контактів/корпусів etc., а саме випуск 100% всіх компонентів електродвигуна, порівняного з китайським дроновим).
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21.04.2025 16:11 Відповісти

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