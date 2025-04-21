Нацбанк спрямує до держбюджету рекордні 84 мільярди прибутку. Це на 20 мільярдів більше, ніж очікувалося

Національний банк України за підсумками 2024 року отримав 102,7 млрд грн прибутку. З цієї суми 18,5 млрд грн спрямують в загальні резерви Нацбанку, а решту 84,2 млрд грн – перерахують до держбюджету України.

Таке рішення ухвалила Рада Національного банку, затвердивши консолідовану фінансову звітність та Консолідований звіт про управління НБУ за 2024 рік, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із ним, станом на 31 грудня 2024 року валюта балансу Національного банку становила 2 700 млрд грн (у 2023 році – 2 392,6 млрд грн).

Основні складові активів Національного банку станом на кінець 2024 року – це активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких становили:

цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 1 235,9 млрд грн;

кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких – 487,1 млрд грн;

цінні папери України – 714,8 млрд грн.

"Основні зміни в активах Національного банку у 2024 році зумовлені збільшенням на 8% обсягу міжнародних резервів – до $43,8 млрд на кінець 2024 року (з $40,5 млрд – на кінець 2023 року)", – зазначається у повідомленні.

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2024 року становили 2 132 млрд грн, що становить 79% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 7,6% до 822,6 млрд грн;

кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився в 2 рази та становить 278,2 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких зменшився на 11,7% та становить 548,9 млрд грн.

"Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2024 році на 35 % – з 420,1 млрд грн до 567,6 млрд грн – відбулося переважно за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлено здебільшого зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют", – уточнили в НБУ.

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Фінансовий результат Національного банку за 2024 рік становив 231 млрд грн. Основними складовими фінансового результату Національного банку є:

чистий процентний дохід у сумі 17,6 млрд грн;

позитивна переоцінка фінансових інструментів у розмірі майже 200 млрд грн, яка є наслідком зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023 році – 7 млрд грн).

Як повідомлялося, закон про держбюджет України на 2025 рік передбачає надходження від частини прибутку Нацбанку в розмірі не менш як 63,9 млрд грн.