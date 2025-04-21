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Новини
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"єОселя": За два з половиною роки українці отримали пільгових кредитів на житло на 27,2 мільярда

Українці за програмою

За весь час дії програми доступної іпотеки "єОселя" – з жовтня 2022 року – власниками житла стали 16 517 українських родин, а загальна сума отриманих кредитів становить 27,15 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. 

Зокрема, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%. 

"Цього року вже 1 677 українців долучилися до програми "єОселя", щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн", – повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Так, за минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

  • 34 військовослужбовці та силовики;
  • 7 медиків;
  • 4 педагоги;
  • 3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

  • 35 українців без власного житла;
  • 8 переселенців;
  • 3 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва – 15 об'єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Реалізовують її в Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".

Раніше повідомлялося, що Національний банк України наполягатиме на необхідності переглянути умови програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".

Детальніше читайте у матеріалі: "Соціальні" квартири на Буковелі і в Manhattan’і: Кому купують житло українські платники податків за програмою "єОселя"

Автор: 

житло (576) іпотека (354) кредит (3282) нерухомість (541) єОселя (19)


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Топ коментарі
+2
і як правило інваліди-прокурори та інша зельоні гниди ..що купували елітне житло
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21.04.2025 17:32
+2
думаю... про стать...
Жалко його.... - буду ще чекати!
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21.04.2025 18:22
+1
35 українців без власного житла; Джерело: https://censor.net/n3547965

у нас майже всі депутати без власного житла .. то у тещі в приймах .. то у тітки

кому цей зельоний понос потрібен, хто цьому вірить?
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21.04.2025 17:40
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і як правило інваліди-прокурори та інша зельоні гниди ..що купували елітне житло
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21.04.2025 17:32 Відповісти
35 українців без власного житла; Джерело: https://censor.net/n3547965

у нас майже всі депутати без власного житла .. то у тещі в приймах .. то у тітки

кому цей зельоний понос потрібен, хто цьому вірить?
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21.04.2025 17:40 Відповісти
Реально успішно діє лише програма від зелених «єНіх#я»!
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21.04.2025 17:46 Відповісти
е-бали
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21.04.2025 18:05 Відповісти
Черговий розпил бабла?
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21.04.2025 18:05 Відповісти
А хто 10 років бомжує як переселенець із Криму? Чекати ще?
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21.04.2025 18:15 Відповісти
Просто треба помолодшати до 24 років, за необхідності також змінити стать на чоловічу й підписати контракт. Як там в рекламі: "Хочеш власне житло, можливість виїзду за кордон - підписуй контракт". Держава дає можливості, просто треба мати бажання скористатися.
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21.04.2025 18:19 Відповісти
думаю... про стать...
Жалко його.... - буду ще чекати!
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21.04.2025 18:22 Відповісти
Думайте швидше, бо тут таке - чи одрізати й не йти на фронт, чи пришивати й мати пільгову іпотеку
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21.04.2025 19:52 Відповісти
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21.04.2025 20:02 Відповісти
Ціна мосту на Троєщину.
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22.04.2025 00:11 Відповісти

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