Південнокорейські лідери з виробництва сталі Hyundai та Posco побудують завод у США за $5,8 мільярда

Південнокорейські компанії Hyundai Motor Group і Posco підписали меморандум про співпрацю у виробництві сталі з низьким рівнем викидів вуглецю та ключових сферах виробництва акумуляторів.

Про це йдеться в повідомленні Hyundai.

Як уточнюється, Posco Group зробить інвестиції в інтегрований сталеливарний завод Hyundai Motor Group з електродуговою піччю у штаті Луїзіана, США, у рамках подальшого переходу на виробництво сталі з низьким рівнем викидів вуглецю.

Завод у Луїзіані вартістю $5,8 млрд розпочне роботу в 2029 році, забезпечуючи стабільні поставки високоякісного сталевого листа на ключові виробничі бази Hyundai у США з річною виробничою потужністю до 2,7 млн метричних тонн.

Співпраця з метою зміцнення диверсифікації ланцюгів постачання літієвих матеріалів і анодних матеріалів для акумуляторів. Окрім того, партнерство допоможе закріпити лідерство Hyundai Motor Group в галузі електрифікації та забезпечити сировину, яка відповідає нормам основних країн світу.

Компанії мають намір зміцнити свою конкурентоспроможність на основних глобальних ринках. Posco прагне стати провідним постачальником автомобільної сталі та основних матеріалів для акумуляторів.

Обидві організації зосередяться на співпраці в широкому діапазоні сфер, сприяючи подальшому переходу до виробництва сталі з низькими викидами вуглецю та безпеці, а також покращуючи адаптивність у відповідь на швидкі зміни глобального бізнес-середовища.

Posco – найбільший виробник сталі у Південній Кореї, Hyundai Steel (підрозділ Hyundai Motor) посідає друге місце.

Hyundai Motor Group прагне ще більше зміцнити своє лідерство в електрифікації, плануючи річний обсяг продажів у 3,26 млн електромобілів до 2030 року. Для досягнення цієї мети компанія співпрацює з провідними світовими компаніями, щоб забезпечити стабільні поставки ключових матеріалів для акумуляторів. Posco Group має досвід роботи з літієм і акумуляторними матеріалами завдяки своїм виробничим потужностям у країні та за кордоном. Posco також виробляє гідроксид літію та активні катодні та анодні матеріали для електромобілів на своїх внутрішніх і закордонних підприємствах.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея оголосила про збільшення свого пакету підтримки для ​​напівпровідникової промисловості країни до 33 трлн вон ($23,25 млрд), що приблизно на чверть більше порівняно з підтримкою в розмірі 26 трлн вон минулого року. Це рішення ухвалене у відповідь на митну політику президента США Дональда Трампа.