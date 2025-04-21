До фіналу конкурсу на посаду голови "Укренерго" вийшли три кандидати, – ЗМІ

Наглядова рада НЕК "Укренерго" сформувала шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє проєкт "Енергореформа" із посиланням на кілька джерел на ринку.

За даними співрозмовників видання, до фіналу відбору увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.

Хто претендує на посаду голови "Укренерго"?

Зараз Юрик є головним радником керівника "Укренерго". З 2018 по 2020 рік він був членом наглядової ради, членом правління і кілька місяців – т.в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця".

Брехт почав кар’єру у 1999 році на Київській ГАЕС, згодом почав працювати в "Укренерго", очоливши її відокремлений підрозділ "Науково-проектний центр розвитку ОЕС України". Згодом він обіймав посаду керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми, а у червні 2022 року увійшов до складу правління "Укренерго". У вересні 2024 року призначений т.в.о. голови правління "Укренерго" після скандального звільнення Володимира Кудрицького.

Зайченко почав працювати в "Укренерго" ще у 1996 році, з листопада 2024 року призначений членом правління компанії. Він, зокрема, відповідає за централізоване оперативно-технологічне управління ОЕС України, координацію паралельної роботи ОЕС України з енергооб’єднанням ENTSO-E, забезпечення надійної та безперебійної передачі електроенергії, дотримання вимог енергобезпеки України.

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Як повідомлялося, у лютому наглядова рада НЕК "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії. Супроводжує конкурс Korn Ferry – одна з провідних глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників. Документи від претендентів приймали до 14 березня.