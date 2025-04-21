Кабмін призначив нового заступника очільнику Мінстратегпрому Сметаніну

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками засідання, що відбулося у понеділок, 21 квітня.

Зокрема, Кабмін звільнив Дмитра Грищака з посади заступника міністра з питань цифровізації. Водночас його призначили на посаду звичайного заступника міністра Мінстратегпрому.

Своєю чергою на звільнену посаду заступника міністра з питань цифровізації призначено Артема Романюкова.

Грищак – кадровий військовий, працює у Мінстратегпромі з 2021 року, з лютого 2023 року обіймав посаду заступника міністра з цифровізації.

Романюков до останнього часу працював на посаді тимчасово виконуючого обов’язки директора Директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони.

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Як повідомлялося, у вересні 2024 року призначила гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.