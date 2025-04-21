Банки в Україні фіксують стійке зростання попиту на кредити, – опитування НБУ

Банки в Україні фіксують стійке зростання попиту бізнесу та населення на кредити, очікують збільшення попиту надалі та прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля корпорацій і домогосподарств у наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування Національного банку України.

За результатами опитування, в першому кварталі попит на корпоративні позики дещо підвищився, переважно на гривневі. У другому кварталі респонденти прогнозують зростання попиту на всі види кредитів бізнесу.

Попит населення на кредити також зріс. Окремі великі фінустанови зазначили про збільшення попиту на іпотеку, завдяки чому баланс відповідей був найвищим від початку повномасштабного вторгнення. Значна частка респондентів очікує на зростання попиту населення на іпотеку та споживчі кредити й надалі.

Боргове навантаження бізнесу залишалося середнім, а закредитованість домогосподарств є низькою.

Також повідомляється, що банки дещо пом'якшили стандарти кредитування для короткострокових і гривневих позик бізнесу та очікують їхнього пом'якшення надалі. Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому не змінився.

Кредитні стандарти для іпотеки та споживчих позик пом'якшуються вже чотири квартали поспіль, також респонденти планують їх пом'якшити і в наступному кварталі. Рівень схвалення заявок підвищився за всіма видами кредитів домогосподарствам.

Окрім того, банки відзначили помітне зростання валютного та кредитного ризиків, а також певне підвищення процентного та операційного ризиків. У другому кварталі вони прогнозують зростання всіх видів ризиків, крім операційного.

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 18 березня до 7 квітня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що кредитний портфель банків України в першому кварталі цього року збільшився лише на 3,3%, що є недостатнім для забезпечення потреб економіки.

Раніше стало відомо, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі в лютому скоротилася на 0,5 відсоткових пункта, до 30%.