ОАЕ першими в світі почнуть використовувати штучний інтелект для написання законів

Об'єднані Арабські Емірати збираються використовувати штучний інтелект для написання нових законів та перегляду та внесення змін до тих, що вже існують.

Про це пише Financail Times.

"Ця нова законодавча система, заснована на штучному інтелекті, змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим і точнішим", – сказав правитель Дубая та віце-президент ОАЕ шейх Мохаммад бін Рашид Аль Мактум.

ОАЕ планують використовувати штучний інтелект для відстеження того, як закони впливають на населення та економіку країни, створивши масивну базу даних федеральних і місцевих законів разом із даними державного сектору, такими як судові рішення та державні послуги.

За словами шейха Мохаммада, штучний інтелект "регулярно пропонуватиме оновлення законодавства".

Уряд ОАЕ очікує, що штучний інтелект прискорить процес законотворчості на 70%.

Втім, дослідники зазначають, що це може зіткнутися з багатьма проблемами та підводними каменями. Вони варіюються від незбагненності ШІ для своїх користувачів, до упереджень, викликаних його навчальними даними, і запитань стосовно того, чи штучний інтелект взагалі інтерпретує закони так само, як це роблять люди.

Раніше повідомлялося з посиланням на дослідження PR-компанії Global Situation Room, що головними загрозами репутації в 2025 році стали зловживання штучним інтелектом та зв'язки з американським мільярдером Ілоном Маском.

На початку березня генеральний директор Anthropic Даріо Амодей спрогнозував, що впродовж шести місяців штучний інтелект виконуватиме до 90% роботи з програмування.