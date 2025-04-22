Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 раза

В Україні зросла ціна тонни експорту аграрної продукції до $443 станом на квітень 2025 року проти $315 торік.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу.

Крім того, зросли і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:

соняшникова олія – $1174, що на 37,8% більше ніж у 2024 році ($852);

кукурудза – $217, що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року ($171);

пшениця – $231, що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року ($181);

м'ясо птиці – $2385, що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року ($2145);

соєві боби – $409, що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року ($392).

Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України склав $1,1 млрд або 2,5 млн тонн.

"Мінагрополітики продовжує працювати над диверсифікацією ринків збуту та розширенням експортного потенціалу переробної промисловості", – додав Коваль.

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Раніше в Державній митній службі повідомили, що протягом січня-березня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $18,5 млрд, а експортували – на $9,9 млрд.

Як повідомлялося, у 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.