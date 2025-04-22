Ціни на нафту зросли, але занепокоєння щодо митної політики США зберігаються

Ціни на нафту 22 квітня зросли, хоч і зберігається занепокоєння щодо економічних перешкод через тарифи та монетарну політику США, які можуть знизити попит на паливо.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 36 центів, до $66,62 за барель. Травневий контракт на нафту WTIntermediate у США, термін дії якого закінчується у вівторок, становив $63,73 за барель, що на 65 центів більше, передає Укрінформ.

Водночас червневий контракт на WTI, який найбільш активно торгується, подорожчав на 43 центи, до $62,84 за барель.

Зазначається, що в понеділок обидва контрольні показники знизилися більш як на 2%, оскільки ознаки прогресу в переговорах щодо ядерної угоди між США та Іраном допомогли зменшити занепокоєння щодо поставок.

"Після різкого розпродажу в понеділок з’явилося деяке недопокриття. Однак побоювання щодо потенційної рецесії, спричиненої тарифною війною, зберігаються", – сказав головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.

За його прогнозами, WTI, ймовірно, на даний момент торгуватиметься в діапазоні $55-65, враховуючи триваючу невизначеність, пов’язану з тарифами.

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У понеділок президент США Дональд Трамп повторив свою критику на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла і заявив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.

Це посилило занепокоєння щодо незалежності ФРС у встановленні монетарної політики та перспектив щодо активів США. Основні фондові індекси США впали, а індекс долара знизився до трирічного мінімуму в понеділок.

"Очікується, що зростаюча невизначеність навколо монетарної політики США негативно вплине на фінансові ринки та економіку в цілому, викликаючи побоювання, що це може призвести до зниження попиту на сиру нафту", – сказав Кікукава.

Опитування Reuters 17 квітня показало, що інвестори вважають, що тарифна політика спричинить значне уповільнення економіки США цього та наступного року, причому середня ймовірність рецесії у наступні 12 місяців наближається до 50%.

Очікувалося, що минулого тижня запаси сирої нафти та бензину в США скоротилися, тоді як запаси дистилятів, ймовірно, зросли, показало попереднє опитування Reuters у понеділок перед тижневими звітами Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації.

Як повідомлялося, минулого тижня ціни на нафту зросли унаслідок санкцій США проти Ірану та обіцянку деяких країн-виробників ОПЕК скоротити видобуток для компенсації викачування раніше узгоджених квот.