В Україні зростає рівень споживання електроенергії

Станом на 22 квітня, українські енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, станом на 9:30, рівень споживання був на 5,1% вищим, ніж попереднього дня. Це сталося внаслідок традиційного зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та у післясвятковий період.

Учора, 21 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,9% нижчим, ніж у п’ятницю. Причиною стало суттєве потепління та неробочий святковий день у багатьох установах та організаціях.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, користуйтесь сьогодні потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у березні Україна збільшила імпорт електроенергії до 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.