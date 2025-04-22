"Армія відновлення": Безробітним із початку року виплатили вже 400 мільйонів, вони отримали 45 тисяч направлень по всій країні

Із початку 2025 року у межах проєкту "Армія відновлення" уже видано 45 тисяч направлень для тимчасово безробітних українців та незайнятих внутрішньо переміщених осіб. На оплату їхньої праці спрямовано 423 млн грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Зазначається, що учасники програми виконують широкий спектр завдань: від надання допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критичної інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України. Найактивнішими регіонами є:

Харківська область – 38 тис. направлень;

Донецька область – 30 тис. направлень;

Київська область – 28 тис. направлень.

"Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, не тільки можливість приєднатися до різноманітних робіт, а й шанс здобути нові знання та практичний досвід, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому. Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи", – йдеться у повідомленні.

Найпоширенішими напрямами робіт є забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам; розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги; допоміжні роботи для потреб ЗСУ; розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій та інше.

Нагадаємо, Держслужба зайнятості цього року працевлаштувала половину з тих, хто шукав роботу.

Як повідомлялося раніше в квітні, у 2025 році майже 7 тис. українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.