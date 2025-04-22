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Новини
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Критично низький рівень: В Україні вперше дослідили фінансову грамотність підлітків

В Україні вперше дослідили фінансову грамотність підлітків

Національний банк спільно з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні дослідили рівень фінансової грамотності серед школярів 10 класів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Дослідження проводилось у квітні 2024 року, в опитуванні взяли участь 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Загалом було опитано 3139 учнів віком 14-17 років.

Його метою було визначити рівень знань та умінь учнів перед упровадженням предмету "Підприємництво і фінансова грамотність", який з 2025-2026 навчального року стане обов’язковим для учнів всіх 8 класів та надалі вкладатиметься і в 9 класі.

У межах дослідження підлітки мали пройти 21 кейсове завдання. Вони складалися за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (далі – PISA) з фінансової грамотності. Також діти відповідали на 20 запитань анкети, щоб глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати.

За результатами дослідження, середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.

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Найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найнижчі – зафіксовані в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях.

Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%). Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

Зазначається, що низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом. 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Водночас дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження; спілкуванню з батьками на тему грошей, а також самостійному вивченню фінансової грамотності через книги та Інтернет.

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Цікаві, що понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що в школах потрібно запровадити предмет з фінансової грамотності.

"Фінансова грамотність українських підлітків перебуває на критично низькому рівні. Шкільний курс "Підприємництво і фінансова грамотність"...має потенціал суттєво змінити ситуацію. Однак не менш важливу роль відіграють батьки...Для дітей поведінка батьків із грошима є прикладом для наслідування, саме вдома вони отримують свої перші фінансові уроки", – наголосила директорка Департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко.

У 2027 році заплановане проведення другого циклу дослідження, що дасть змогу порівняти результати та оцінити ефективність методик викладання нового предмета.

Автор: 

гроші (541) НБУ (9278) підлітки (5) фінанси (221) школа (248)


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Топ коментарі
+7
- Растьот смєна!
Льоня Голубков
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22.04.2025 12:21
+7
Вы вначале проверьте финансовую грамотность их учителей и родителей. И все вопросы отпадут сами собой. Я, после 70 лет "самого лучшего" совкового образования и массовых походов учителей во всякие МММ уже ничему не удивляюсь.

Идеальные избиратели растут. Поколение тик-тока и телевизора. Любая власть мечтает иметь такое стадо дегенератов.
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22.04.2025 13:20
+6
До десяти рахувати вміють? Для "країни мрій зеленського" згодяться!
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22.04.2025 13:02
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- Растьот смєна!
Льоня Голубков
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22.04.2025 12:21 Відповісти
свинорылых спекулянтов и дорого одетых ******
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22.04.2025 13:23 Відповісти
От якраз на "купи-продай" фінансова грамотність потрібна, бо все зводиться до операцій з грошима й товарами.
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22.04.2025 14:24 Відповісти
Яка там смєна? Треба перевірити всіх депутатів. Там ще гірше, всі суки з купленою освітою включно з зелею.
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22.04.2025 14:53 Відповісти
Яка-яка. Халявщіков партньоров, єстєствєнно.
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22.04.2025 18:15 Відповісти
"Одін нарот" росте.
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22.04.2025 12:50 Відповісти
До десяти рахувати вміють? Для "країни мрій зеленського" згодяться!
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22.04.2025 13:02 Відповісти
В них і така грамотність на низькому рівні, освіту добивають тим що кошти розкрадаються на місцях як чиновниками так і керівниками закладів освіти. Мені просто цікаво, як олігархи з низькокваліфікованими інженерами, хочуть конкурувати на європейських та і світових ринках. Чи вони в подальшому тільки сировину збираються продавати.
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22.04.2025 13:14 Відповісти
а у дорослих та грамотність є ?!
по всіх містах по асфальту катаються позашляховики і стоять лотки-кафешки де наші люди купують каву по завищеній у 25 разів ціні (вартість 1 одиниці кави (4.5. кг) на біржі - 375 грн) а вартість 1 стакану кави у нас - 60 грн (0,20 грам)
В Європі немає такої кількості ні позашляховиків ні цих кафешок. бо люди вміють рахувати і їх на понти і чорну жижу не підсадиш
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22.04.2025 13:15 Відповісти
сорян, 20 грамів кави на чашку
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22.04.2025 13:17 Відповісти
Чашка кави в кав'ярні - не може коштувати ,як на біржі .

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22.04.2025 13:51 Відповісти
не виправдовуйте кофейну мафію. в них маржа не гірше ніж у торговців кокаїном.
і взагалі - вся тема з кавою в Україні це як в середьовіччя з перцем із Вест Індії
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23.04.2025 00:06 Відповісти
Зрозуміло , що ваш єдиний досвід в організації бізнесу - це мабуть організація доставки продуктів з ринку у свій холодильник.)))

Ніхто не заважає вам відкрити свою кав'ярню і гребти гроші лопатою)))

В ******** умовах бізнес кави - перенасичений - такий собі "червоний океан" - там більше шансів піти в мінус чим в плюс
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23.04.2025 09:32 Відповісти
Вы вначале проверьте финансовую грамотность их учителей и родителей. И все вопросы отпадут сами собой. Я, после 70 лет "самого лучшего" совкового образования и массовых походов учителей во всякие МММ уже ничему не удивляюсь.

Идеальные избиратели растут. Поколение тик-тока и телевизора. Любая власть мечтает иметь такое стадо дегенератов.
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22.04.2025 13:20 Відповісти
Тут існують акценти. " Учение увеличит знания, но ума не прибавит"
Можна бути справжнім відмінником у математиці, чи фізиці і нести гроші до МММ, чи вважати, що парнішка, який жодного дня не мав управліньського досвіду і повний прфан у будь- якій сфері людської діяльності, крім травлі анекдотів зможе " зарплату вчителів зробити рівною 4000 долларів США."
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22.04.2025 13:38 Відповісти
Совковое образование было ориентировано на тупую зубрежку, а не на развитие критического и причинно-следственного мышления. Вот и имеем результат.
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22.04.2025 14:41 Відповісти
Ох...
Не буду ув'язуватися у такого роду дискусію.
Коротко, не думаю, що ви зовсім нічого незнаєте про ******** рівень шкільної державної освіти у ЄС і США.
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22.04.2025 19:35 Відповісти
В нас навіть міністри фінансово неграмотні. Чого варта лише СТириденко (яка отримує мільйонні виплати за викладання в економічній школі ) зі Шмигалем - які вирішили зафіксувати ціни на пальне в 2022- і викликали його дефіцит та черги на заправках . А ви чогось очікуєте від пересічних.

В нас 90 % коментаторів живуть совковими поняттями про бізнес - що у піднятті цін винні - "бариги -спекулянти " ,хоча причина реальна причина підняття цін - це практично завжди збільшення податків та поборів державою.
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22.04.2025 13:58 Відповісти
Да? Бариги не винні? Тоді розкажіть нам, чому на один і той самий товар ціна може відрізнятися в два, або й більше разів? Або, який % торгової націнки ставлять на товар? В нас, якщо менше 100%, то й продавати його нецікаво.... Виходить, виготовити щось - дешевше, ніж перепродати. Бідні, бідні українські бариги...
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22.04.2025 16:16 Відповісти
деже легко - горілка баби Галі яку вона жене сама і горілка в елітному кабаку може відрізнятися по ціні в 100 разів
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22.04.2025 19:28 Відповісти
найближче майбутнє Украіни навіть при умові закінчення війни виглядає малоприємне. Дистанційне навчання і всі ці реформи будуть вилазити боком
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22.04.2025 14:26 Відповісти
Дуже малоприємним:
https://www.facebook.com/groups/2209729585888877/permalink/2661691134026051/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
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22.04.2025 15:20 Відповісти

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