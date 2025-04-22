Критично низький рівень: В Україні вперше дослідили фінансову грамотність підлітків

Національний банк спільно з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні дослідили рівень фінансової грамотності серед школярів 10 класів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Дослідження проводилось у квітні 2024 року, в опитуванні взяли участь 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Загалом було опитано 3139 учнів віком 14-17 років.

Його метою було визначити рівень знань та умінь учнів перед упровадженням предмету "Підприємництво і фінансова грамотність", який з 2025-2026 навчального року стане обов’язковим для учнів всіх 8 класів та надалі вкладатиметься і в 9 класі.

У межах дослідження підлітки мали пройти 21 кейсове завдання. Вони складалися за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (далі – PISA) з фінансової грамотності. Також діти відповідали на 20 запитань анкети, щоб глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати.

За результатами дослідження, середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.

Читайте також: В Україні затвердили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Що вона передбачає

Найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найнижчі – зафіксовані в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях.

Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%). Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

Зазначається, що низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом. 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Водночас дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження; спілкуванню з батьками на тему грошей, а також самостійному вивченню фінансової грамотності через книги та Інтернет.

Читайте також: Нацбанк запустив сайт із фінансової грамотності

Цікаві, що понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що в школах потрібно запровадити предмет з фінансової грамотності.

"Фінансова грамотність українських підлітків перебуває на критично низькому рівні. Шкільний курс "Підприємництво і фінансова грамотність"...має потенціал суттєво змінити ситуацію. Однак не менш важливу роль відіграють батьки...Для дітей поведінка батьків із грошима є прикладом для наслідування, саме вдома вони отримують свої перші фінансові уроки", – наголосила директорка Департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко.

У 2027 році заплановане проведення другого циклу дослідження, що дасть змогу порівняти результати та оцінити ефективність методик викладання нового предмета.