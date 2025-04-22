Оподаткування та перехідний період: Гетманцев розповів про законопроєкт про віртуальні активи

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 24 квітня, розгляне законопроєкт про віртуальні активи.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.

"Понад 200 сторінок. Складний документ, який об’єднує всі основні питання щодо криптоактивів. Регулювання обігу, статус регуляторів, оподаткування", – зазначив він.

Гетманцев розповів про оподаткування та перехідний період для українців.

За його словами, пропонується найпростіша модель – оподаткування прибутку. Тобто оподатковуватиметься різниця між витратами на придбання криптоактивів, і доходами, отриманими від продажу цих активів упродовж року.

Протягом року українці зможуть продати та задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання.

Більше деталей про законопроєкт голова податкового комітету пообіцяв оголосити після засідання у четвер.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.