"Укрзалізниця" отримала 4,2 мільярда збитку, хоча заробила торік понад 100 млрд грн, – "Опендатабот"

Державна "Укрзалізниця" стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти у 2024 році, проте виявилася збитковою.

Про це свідчать дані індексу "Найкращі підприємства України", розробленого платформою для аналізу відкритих даних "Опендатабот", передає Rail.insider.

"Укрзалізниця" незмінний лідер індексу, торік компанія отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно отримала збитки у розмірі 4,2 млрд грн.

Всього за підсумком року 10 найкращих компаній у сфері транспорту і пошти отримали 243,7 млрд грн доходу. За рік їхній сукупний дохід зріс на 11,7%. З них половина компаній-лідерів належить державі, і саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,9 млрд грн.

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Як повідомлялося, раніше експерти ринку вказували, що збитки "Укрзалізниці" генерує пасажирський напрямок (близько 15 млрд у минулому році), а також надлишкова інфраструктура – малодіяльні станції та колії, на утримання яких компанія витрачає щороку понад 10 мільярдів гривень.

Раніше стало відомо, що Кабмін спростив процедури, і тепер "Укрзалізниця" зможе самостійно продавати металобрухт та щебінь. За оцінками, це дасть їй понад 2 млрд грн додаткового прибутку. Це дасть можливість утримати тарифи на вантажі та пасажирські перевезення на поточному рівні, і не розкручувати інфляцію.