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Новини
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"Укрзалізниця" отримала 4,2 мільярда збитку, хоча заробила торік понад 100 млрд грн, – "Опендатабот"

укрзалізниця

Державна "Укрзалізниця" стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти у 2024 році, проте виявилася збитковою.

Про це свідчать дані індексу "Найкращі підприємства України", розробленого платформою для аналізу відкритих даних "Опендатабот", передає Rail.insider.

"Укрзалізниця" незмінний лідер індексу, торік компанія отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно отримала збитки у розмірі 4,2 млрд грн.

Всього за підсумком року 10 найкращих компаній у сфері транспорту і пошти отримали 243,7 млрд грн доходу. За рік їхній сукупний дохід зріс на 11,7%. З них половина компаній-лідерів належить державі, і саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,9 млрд грн.

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Як повідомлялося, раніше експерти ринку вказували, що збитки "Укрзалізниці" генерує пасажирський напрямок (близько 15 млрд у минулому році), а також надлишкова інфраструктура – малодіяльні станції та колії, на утримання яких компанія витрачає щороку понад 10 мільярдів гривень.

Раніше стало відомо, що Кабмін спростив процедури, і тепер "Укрзалізниця" зможе самостійно продавати металобрухт та щебінь. За оцінками, це дасть їй понад 2 млрд грн додаткового прибутку. Це дасть можливість утримати тарифи на вантажі та пасажирські перевезення на поточному рівні, і не розкручувати інфляцію.

Автор: 

залізниця (826) збитки (1127) Укрзалізниця (4765) Новини компаній (3355)


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Топ коментарі
+9
Так буває, коли в наглядові Ради компанійіз зарплатами в сотні тисяч грн. призначають не професіоналів, а жополизів влади.

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22.04.2025 14:09
+5
При таких збитках, цікаво скільки получає зарплатні керівник "Укрзалізниця"
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22.04.2025 13:49
+4
Наш викладач економіки казав, що є три галузі, які апріорі не можуть бути збитковими: фінанси, транспорт і зв'язок. Потім добавляв - можуть, коли ними керують неуки і ідіоти.
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22.04.2025 14:06
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При таких збитках, цікаво скільки получає зарплатні керівник "Укрзалізниця"
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22.04.2025 13:49 Відповісти
АТРІЦАТЄЛЬНИЙ РОСТ - ПАЛАЖИТЄЛЬНИЙ УЩЄРБ

сміємося з кацапів, а самі - їхня копія
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22.04.2025 13:50 Відповісти
Наш викладач економіки казав, що є три галузі, які апріорі не можуть бути збитковими: фінанси, транспорт і зв'язок. Потім добавляв - можуть, коли ними керують неуки і ідіоти.
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22.04.2025 14:06 Відповісти
Та особливо цікавить, скільки отримав та отримує "видатний член" наглядової ради серлещ.
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22.04.2025 14:08 Відповісти
Так буває, коли в наглядові Ради компанійіз зарплатами в сотні тисяч грн. призначають не професіоналів, а жополизів влади.

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22.04.2025 14:09 Відповісти
А якщо заголовок написати так - "Укрзалізниця" отримала торік понад 100 млрд грн прибутку і отримала збиток всього 4.2 млрд грн
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22.04.2025 14:22 Відповісти
Новий тренд - клептомани зебільні!
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22.04.2025 14:46 Відповісти
Дивно, а оті особи, що призначені у наглядову раду, отримували чималі млн грн прибутку, за звітний період!
Питання до шмигаля, з витріщиними очима, що він робив, за рік такого лайна в стратегічній структурі, з купою держСекретарів з ********** менегерів «ПОТУЖНИХ» з опу???
І таке, куди не кинь! А група осіб, з урядового кварталу, тільки Регламентом КМУ, задниці свої прикривають від обстрілів з московії?
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22.04.2025 14:50 Відповісти
Людоньки, де в нас такий пасажиропотік,що з'їдає весь прибуток залізниці? Та й чи збиткові пасажирські перевезення? Пенсіонери,студенти,пільговики? З бюджету компенсацію Укрзалізниці виділяють.Може,не треба красти?
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22.04.2025 15:12 Відповісти
Про збитковість. На початку року зняли потяг 801/802 Львів_Чернівці (через Ходорів), який був заповнений щодня в обидві сторони. Потяг з'єднував 3 області. Купа студентів їздило ним. Зараз на свята на 2 тижні відновили рух цього потягу у вказані дні. А далі що? І якщо відновили, то десь вони взяли той потяг. Він що десь відстоюється? Чи ним керівництво Укрзалізниці їздить на роботу? Ранковий потяг Рава-Руська - Коломия о 8 год ранку до Львова приїздить порожнім. Від 11 год ранку до 23 години ночі до Франківська жодного потягу нема. Вечірній потяг Рава-Руська - Коломия зі Львова відправляється о 23:45. В Франківськ прибуває біля 3 години ночі. Хто поїде таким потягом? А далі що при комендантській годині? Сидіти на вокзалі? Не розумію хто там такий мудрий (всі розуми поїв) що так займається логістикою. Але, як кажуть москалі: всьо для блага человєка!!! Повна деградація керівництва!!!
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22.04.2025 16:29 Відповісти

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