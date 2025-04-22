У родини підсанкційного олігарха Фірташа з’явився новий бізнес у Європі та Україні. ВIДЕО

Попри українські та міжнародні санкції, родина підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа активно розширює бізнес як в Україні, так і за кордоном.

Про це йдеться у новому сюжеті Bihus.Info.

Зокрема, донька олігарха Анна Фірташ стала власницею нової компанії у Франції. Ця фірма, що займається нерухомістю, була зареєстрована в жовтні 2023 року в курортному містечку Больє-сюр-Мер на півдні країни.

За даними журналістів, раніше Анна Фірташ мала російське громадянство, але нині фігурує у французьких документах як громадянка Кіпру.

Крім того, влітку минулого року Анна Фірташ також стала власницею української "Енергетичної консалтингової компанії", офіс якої знаходиться у центрі Києва, на вул. Грушевського, 9-А. У цьому ж будинку розташована квартира і самого Володимира Зеленського, який у 2021 році своїм указом ввів санкції проти Дмитра Фірташа.

Своєю чергою дружина олігарха Лада Фірташ нещодавно стала власницею компанії Vlastvas Energy у Румунії. За даними місцевих журналістів, фірма займається енергетикою, зводячи великі сонячні станції.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у червні 2021 року ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Дмитра Фірташа через постачання титанової продукції для підприємств російської оборонки.

Однак це не завадило олігарху та його родині продовжувати активну бізнес-діяльність в Україні та за кордоном. Втім, частину активів, зокрема низку облгазів, олігарх все ж перестав контролювати, але не через санкції. Їх арештували у межах іншого кримінального провадження, після чого АРМА передало їх в управління "Нафтогазу" .