США запровадили мита на імпорт сонячних батарей з чотирьох азійських країн. Для Камбоджі – 3521%

Сполучені Штати Америки запровадили мита до 3521% на імпорт сонячних батарей із Камбоджі, В’єтнаму, Малайзії та Таїланду.

Зокрема, як пише Bloomberg, для Камбоджі тариф становитиме 3521%, Малайзії – 34,4%, В’єтнаму – 395,9%, Таїланду – 375,2%, передає Радіо Свобода.

За даними видання, в 2024 році в США із цих чотирьох держав було поставлено обладнання для сонячних панелей на суму $12,9 млрд – це 77% від загального імпорту таких товарів.

Мита, оголошені в понеділок, є кульмінацією річного торговельного розслідування, яке виявило, що виробники в Камбоджі, В’єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримують вигоду від державних субсидій і продають експорт до США за ставками, нижчими за собівартість виробництва.

Розслідування було розпочато вітчизняними виробниками сонячних батарей за часів колишнього президента Джо Байдена.

Як пишуть журналісти, попри те, що мита призначені на користь вітчизняним виробникам, вони також завдадуть шкоди розробникам відновлюваної енергетики в США, які довгий час покладалися на недорогі іноземні постачання, посилюючи невизначеність у секторі, який постраждав від політичних змін у Вашингтоні.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсуав, що оголосить про нові мита на імпорт напівпровідникових чипів. За даними Reuters, вони можуть коштувати американським виробникам обладнання для виготовлення чипів понад $1 млрд на рік.