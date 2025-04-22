"Нафтогаз" запустив портал постачальника. Які його функції?

Група "Нафтогаз" для підвищення рівня прозорості, доброчесності та якості функціонування системи закупівель запустила новий інструмент – Портал постачальника групи "Нафтогаз".

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Це сучасна та зручна платформа, яка дає змогу постачальникам групи повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель", – сказано в повідомленні.

Функціонал Порталу передбачає:

подачу звернень щодо ймовірних порушень у закупівлях;

відстеження статусу розгляду звернення;

можливість прикріплювати документи, ставити та/або відповідати на уточнюючі запитання, а також отримувати зворотний зв'язок.

У "Нафтогазі" додали, що Портал підтримується незалежною третьою стороною – ТОВ "Етиконтроль", яка здійснює реєстрацію звернень від постачальників.

Портал доступний за посиланням.

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