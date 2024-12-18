БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 167 7

Мінсоцполітики планує повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки до кінця наступного року

Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас, на жаль, соціальна сфера дуже довго була, скажімо так, не зазнала істотних концептуальних філософських змін, порівняно з тим, якою вона була ще за Радянського Союзу. Було дуже багато запитань, наприклад, про інтернатні заклади, яких немає в європейських країнах, але чому вони ще є в нас і чому нам потрібно це все міняти", – заявила Марчак.

Читайте також: Кабмін вирішив продовжити на наступний рік проєкт "Центрів життєстійкості". Що він передбачає?

Вона додала, що завдяки цифровізації послуг у Міністерства є набір даних, що надає змогу суттєво підвищити можливість для "таргетування" потреб.

Як повідомлялося, наприкінці вересня цього року Міністерство соціальної політики запустило Соціальний портал – електронний сервіс, що містить Єдину соціальну історію громадян і дозволяє подавати заяви на соціальні послуги онлайн.

Відтепер подати заяву на отримання соціальних послуг можна онлайн в особистому кабінеті Соціального порталу Мінсоцполітики за посиланням. Тобто звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді небов'язково.

Там також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень.

Також у вересні в Мінсоцполітики анонсували запуск цифрового проєкту "єПотенціал". Для реалізації проєкту "єПотенціал" буде об'єднано роботу двох систем.

Так, в Електронній системі охорони здоров'я здійснюватиметься оцінка обмежень життєдіяльності та здоров'я лікарем і створюватиметься реабілітаційний план, а далі немедичні дані передаватимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, де в автоматичному режимі фіксуватимуть соціальну оцінку та інформацію про соціальну підтримку.

Автор: 

виплати (465) інтернет (1332) соцвиплати (140) Міністерство соціальної політики (663) диджиталізація (47)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Котиків вам у смартфон...

Правда, буквально вчора бачив в аптеці літню жінку, яка поняття не мала, як отримати ліки через бронь у смартфоні, но то таке.
показати весь коментар
18.12.2024 09:01 Відповісти
Вона і не повинна знати. Немає такого закону, який змушує людину взагалі мати цей смартфон.
показати весь коментар
18.12.2024 10:09 Відповісти
Замість болту фізичного - буде болт оцифрований
показати весь коментар
18.12.2024 09:05 Відповісти
система "ніпель" : туда дуй - а звідти х...й!
І кінці не знайдеш щоб поскаржитися в "цифровому полі"!
показати весь коментар
18.12.2024 09:29 Відповісти
Оу тільки що зайшла на сайт цього соціального недопорталу..послуги - ні про що.

Знов тупе ІБД.
показати весь коментар
18.12.2024 09:30 Відповісти
Зелені офшори теж цифровізуєте?
А давайте всю владу оцифруємо -нехай вона буде в телефоні. А реальних парсун розженемо, хто заслужив-до буцегарні!
показати весь коментар
18.12.2024 09:41 Відповісти
Пацюків вам у смартфон...
показати весь коментар
18.12.2024 10:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 