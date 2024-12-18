Мінсоцполітики планує повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки до кінця наступного року

Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак на конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас, на жаль, соціальна сфера дуже довго була, скажімо так, не зазнала істотних концептуальних філософських змін, порівняно з тим, якою вона була ще за Радянського Союзу. Було дуже багато запитань, наприклад, про інтернатні заклади, яких немає в європейських країнах, але чому вони ще є в нас і чому нам потрібно це все міняти", – заявила Марчак.

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Вона додала, що завдяки цифровізації послуг у Міністерства є набір даних, що надає змогу суттєво підвищити можливість для "таргетування" потреб.

Як повідомлялося, наприкінці вересня цього року Міністерство соціальної політики запустило Соціальний портал – електронний сервіс, що містить Єдину соціальну історію громадян і дозволяє подавати заяви на соціальні послуги онлайн.

Відтепер подати заяву на отримання соціальних послуг можна онлайн в особистому кабінеті Соціального порталу Мінсоцполітики за посиланням. Тобто звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді небов'язково.

Там також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень.

Також у вересні в Мінсоцполітики анонсували запуск цифрового проєкту "єПотенціал". Для реалізації проєкту "єПотенціал" буде об'єднано роботу двох систем.

Так, в Електронній системі охорони здоров'я здійснюватиметься оцінка обмежень життєдіяльності та здоров'я лікарем і створюватиметься реабілітаційний план, а далі немедичні дані передаватимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, де в автоматичному режимі фіксуватимуть соціальну оцінку та інформацію про соціальну підтримку.