Мінсоцполітики планує повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки до кінця наступного року
Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.
Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак на конференції, передає Інтерфакс-Україна.
"У нас, на жаль, соціальна сфера дуже довго була, скажімо так, не зазнала істотних концептуальних філософських змін, порівняно з тим, якою вона була ще за Радянського Союзу. Було дуже багато запитань, наприклад, про інтернатні заклади, яких немає в європейських країнах, але чому вони ще є в нас і чому нам потрібно це все міняти", – заявила Марчак.
Вона додала, що завдяки цифровізації послуг у Міністерства є набір даних, що надає змогу суттєво підвищити можливість для "таргетування" потреб.
Як повідомлялося, наприкінці вересня цього року Міністерство соціальної політики запустило Соціальний портал – електронний сервіс, що містить Єдину соціальну історію громадян і дозволяє подавати заяви на соціальні послуги онлайн.
Відтепер подати заяву на отримання соціальних послуг можна онлайн в особистому кабінеті Соціального порталу Мінсоцполітики за посиланням. Тобто звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді небов'язково.
Там також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень.
Також у вересні в Мінсоцполітики анонсували запуск цифрового проєкту "єПотенціал". Для реалізації проєкту "єПотенціал" буде об'єднано роботу двох систем.
Так, в Електронній системі охорони здоров'я здійснюватиметься оцінка обмежень життєдіяльності та здоров'я лікарем і створюватиметься реабілітаційний план, а далі немедичні дані передаватимуть до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, де в автоматичному режимі фіксуватимуть соціальну оцінку та інформацію про соціальну підтримку.
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Правда, буквально вчора бачив в аптеці літню жінку, яка поняття не мала, як отримати ліки через бронь у смартфоні, но то таке.
І кінці не знайдеш щоб поскаржитися в "цифровому полі"!
Знов тупе ІБД.
А давайте всю владу оцифруємо -нехай вона буде в телефоні. А реальних парсун розженемо, хто заслужив-до буцегарні!