Над Львовом другий день кружляє цивільний літак: В уряді пояснили причину

Польоти літака з позивним "Welcome", зафіксовані 21-22 квітня поблизу Львова, здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання, відповідно до вимог Авіаційних правил України.

Такі польоти потрібно проводити періодично для підтримки сертифікаційної придатності обладнання, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій у відповідь на запит української редакції Forbes.

"Тому відповідні польоти можуть бути й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України", – додали у відомстві.

За однією з версій, політ цивільного літака в українському небі вперше за час війни може свідчити про підготовку до відновлення роботи аеропорту "Львів". Однак офіційно у Мінрозвитку це заперечують.

"Це ніяким чином не повʼязано з відновленням польотів", – йдеться у відповіді пресслужби міністерства.

У відомстві уточнили, що для відновлення польотів цивільної авіації передусім мають бути створені відповідні безпекові умови в Україні.

Як повідомлялося, за оптимістичним сценарієм, міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького можуть відкрити для авіаційних польотів у квітні-травні цього року, а серед імовірних дат відкриття неба – літо, розповідала раніше гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Пізніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, проте все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.