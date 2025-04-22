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Новини
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Над Львовом другий день кружляє цивільний літак: В уряді пояснили причину

Над Львовом кружляє цивільний літак, дані сервісу Flightradar

Польоти літака з позивним "Welcome", зафіксовані 21-22 квітня поблизу Львова, здійснюються в межах програми наземної та льотної перевірки аеронавігаційного обладнання, відповідно до вимог Авіаційних правил України.

Такі польоти потрібно проводити періодично для підтримки сертифікаційної придатності обладнання, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій у відповідь на запит української редакції Forbes.

"Тому відповідні польоти можуть бути й у подальшому, в різних частинах повітряного простору України", – додали у відомстві.

За однією з версій, політ цивільного літака в українському небі вперше за час війни може свідчити про підготовку до відновлення роботи аеропорту "Львів". Однак офіційно у Мінрозвитку це заперечують.

"Це ніяким чином не повʼязано з відновленням польотів", – йдеться у відповіді пресслужби міністерства.

У відомстві уточнили, що для відновлення польотів цивільної авіації передусім мають бути створені відповідні безпекові умови в Україні.

Над Львовом кружляє цивільний літак, дані сервісу Flightradar

Як повідомлялося, за оптимістичним сценарієм, міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького можуть відкрити для авіаційних польотів у квітні-травні цього року, а серед імовірних дат відкриття неба – літо, розповідала раніше гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів.

Перед тим Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Пізніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявив, що авіасполучення в Україні може відновитися до завершення бойових дій, проте все буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

Автор: 

авіація (2237) аеропорт (1162) Львів (845) авіасполучення (2495) Львівська область (283) Львівський район (8)


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Топ коментарі
+4
ППО не має систем запиту-відповіді громадянського протоколу. Під час відбивання ракетної атаки шанси на виживання у громадянського борта досить мізерні.
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22.04.2025 18:30
+3
Дебiли.
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22.04.2025 18:15
+3
Той літак три роки літає, а пильний сокіл тільки помітив.
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22.04.2025 19:21
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Це гарно, головне щоб наше ППО його не сприйняло за загрозу під час повітряної тривоги.
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22.04.2025 18:15 Відповісти
ППО не має систем запиту-відповіді громадянського протоколу. Під час відбивання ракетної атаки шанси на виживання у громадянського борта досить мізерні.
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22.04.2025 18:30 Відповісти
Та цивільного ептіль 🥲
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23.04.2025 07:22 Відповісти
Звичайно цивільного. Ачепатка.
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23.04.2025 11:30 Відповісти
яндекс-перекдадача очепятка...
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23.04.2025 11:45 Відповісти
Дебiли.
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22.04.2025 18:15 Відповісти
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22.04.2025 18:18 Відповісти
Это не самолёт, это инопланетный корабль, гуманоиды за Украину.
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22.04.2025 18:28 Відповісти
А коли Бориспіль облітувати розпочнуть?
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22.04.2025 18:34 Відповісти
Коли назбирають достатню кількість суіцидників.
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22.04.2025 18:37 Відповісти
Ненажерливому Садовому на голову давно ракети не падали? Он у Ужгороді можно відкривати
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22.04.2025 19:07 Відповісти
Той літак три роки літає, а пильний сокіл тільки помітив.
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22.04.2025 19:21 Відповісти
Новина висмоктана з пальця!
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23.04.2025 07:21 Відповісти
туда кинжалы не долетают?
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23.04.2025 09:43 Відповісти

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