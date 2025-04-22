У Києві вперше здали в оренду місця для водоматів через онлайн-аукціони

В Україні в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води в Києві.

Про це йдеться в повідомленні "Прозорро.Продажі".

"Першими лотами на торгах стали 14 ділянок в Оболонському районі столиці. Вартість оренди стартувала від 758 грн до 1 109 грн на місяць. За результатами аукціонів після укладання договорів переможці щомісячно сплачуватимуть за оренду 40,4 тис. грн", – сказано в повідомленні.

Основна частина коштів надходитиме до бюджету міста, решта – на утримання організатора торгів "Київ.Прозоро" (комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації, яке є балансоутримувачем окремих елементів благоустрою, на яких буде розміщуватися тимчасова споруда, – ред.).

Найбільше грошей Києву приноситимуть місця для водоматів на вулиці Левка Лук'яненка 11 та 2-Г: вартість оренди за підсумками торгів складатиме 4 420 грн на місяць для кожної з ділянок.

Місця для водоматів здаються в оренду на п'ять років із можливістю продовження.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.