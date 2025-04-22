БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
289 0

У Вінницькій області екологи виявили порушення на кожній перевіреній АЗС

У Вінницькій області екологи виявили порушення на кожній перевіреній АЗС

Під час перевірок автозаправних станцій у Вінницькі області було виявлено порушення на кожній із п'яти досліджених АЗС. На одну з них наклали штраф.

Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. 

Як уточнюється, протягом першого кварталу 2025 року інспекцією було проведено п'ять планових перевірок характеристик продукції у суб'єктів господарювання, які продають нафтопродукти на території Вінницької області.

За результатами перевірок було винесено п'ять рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів через невідповідність пального встановленим технічним нормам. 

"На сьогодні: 4 порушення вже усунуто, відповідні рішення виконано, 1 суб'єкт господарювання не виконав вимогу, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", – повідомили в Інспекції. 

Як повідомлялося, в середині квітня імпорт автогазу в Україну почав зростати після падіння. Так, середньодобові поставки скрапленого газу в Україну в березні зросли на 17%, до трохи більше 2 тис. тонн. За перший квартал 2025 року було завезено 159,2 тис. тонн газу (1,7 тис. тонн на добу), що на 13% менше, ніж торік.

Автор: 

АЗС (1590) Вінницька область (148) перевірка (640) екологія (408) штраф (1113)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 