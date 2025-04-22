У Вінницькій області екологи виявили порушення на кожній перевіреній АЗС

Під час перевірок автозаправних станцій у Вінницькі області було виявлено порушення на кожній із п'яти досліджених АЗС. На одну з них наклали штраф.

Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

Як уточнюється, протягом першого кварталу 2025 року інспекцією було проведено п'ять планових перевірок характеристик продукції у суб'єктів господарювання, які продають нафтопродукти на території Вінницької області.

За результатами перевірок було винесено п'ять рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів через невідповідність пального встановленим технічним нормам.

"На сьогодні: 4 порушення вже усунуто, відповідні рішення виконано, 1 суб'єкт господарювання не виконав вимогу, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", – повідомили в Інспекції.

Як повідомлялося, в середині квітня імпорт автогазу в Україну почав зростати після падіння. Так, середньодобові поставки скрапленого газу в Україну в березні зросли на 17%, до трохи більше 2 тис. тонн. За перший квартал 2025 року було завезено 159,2 тис. тонн газу (1,7 тис. тонн на добу), що на 13% менше, ніж торік.