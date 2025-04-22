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Нацбанк дозволив Тігіпку купити ще один банк

Нацбанк дозволив Тігіпку купити

Національний банк України (НБУ) дозволив власнику групи "ТАС" Сергію Тігіпку опосередковано придбати 100% акцій "Ідея Банку".

Таке рішення НБУ ухвалив 21 квітня, йдеться у біржовому повідомленні продавця – польського Getin Holding SA, передає Інтерфакс-Україна.

"Таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції "Ідея Банк Україна", визначена у договорі", – вказує Getin Holding.

У березні польська компанія двічі продовжувала строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу "Ідея Банку" через необхідність перевірки поданих документів та інформації НБУ.

Сергій Тігіпко вже контролює два банки в Україні – "ТАСкомбанк" та "Універсал Банк", на основі банківської ліцензії якого працює проєкт Monobank.

Продаж "Ідея Банку"

Нагадаємо, наприкінці січня цього року до Національного банку України надійшов пакет документів акціонера групи "ТАС" Сергія Тігіпка про погодження купівлі "Ідея Банку".

У грудні минулого року Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіпрській компанії Alkemi Limited із групи ТАС Сергія Тігіпка на придбання 100% "Ідея Банку".

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад чотири роки.

Група "ТАС" Сергія Тігіпка уклала договір про купівлю українського "Ідея Банку" у польського Getin Holding у жовтні 2024 року. Група Тігіпка заплатить за "Ідея Банк" $34 млн через підвищення ставки оподаткування прибутків банків у 50%, без цього сума угоди могла бути більшою.

Зауважимо, що це щонайменше третя спроба польського Getin Holding продати свій український бізнес.

У червні 2020 року інвесткомпанія Dragon Capital розірвала угоду з польським Getin Holding S.A. про купівлю 00% акцій українського "Ідея Банку". Як пояснювали в Dragon Capital, комерційні умови угоди не були узгоджені у встановлений договором термін, зокрема через економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусу.

У 2022 році банк ПУМБ Ріната Ахметова розірвав угоду купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" через початок повномасштабної війни в Україні, тоді польська компанія заявила, що відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ.

Getin Holding зайшов на український ринок ще у 2007 році, коли він купив 81,88% банку "Прикарпаття" за 103 млн грн. Спочатку установу перейменували на "Плюс Банк", потім – "Ідея Банк", який зараз на 100% належить польській компанії, основним власником якої є бізнесмен Лешек Чарнецький.

На початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.

Автор: 

банки (6960) НБУ (9278) Тігіпко Сергій (240)


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Топ коментарі
+3
Кому війна, а кому війна мати рідна. Дайте вже цьому Тегібці ще один банк з депозитами населення бо одного мало, він їх щвидко "проінвестує", бо чим же він харчуватися буде.
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22.04.2025 18:56
+2
Група Тігіпкa "ТАС" - одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Групі належать Універсал банк і ТАСкомбанк з активами на початок березня цього року відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%), посідаючи 8 і 15 позиції на ринку за цим показником.
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22.04.2025 22:04
+2
А от допомогав би ЗСУ вже б всі банки булиб під арештом. А так свіженький прикупив. От нахріна потрібна така країна з таким керівництвом держави - допомога ЗСУ - крмінільне провадження.
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23.04.2025 04:10
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Кому війна, а кому війна мати рідна. Дайте вже цьому Тегібці ще один банк з депозитами населення бо одного мало, він їх щвидко "проінвестує", бо чим же він харчуватися буде.
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22.04.2025 18:56 Відповісти
скажіть, ви десь чули, щоб Тигіпко злягався із зелебілами, щоб копати картонні укріплення, розміновувати чи асфальтувати шляхи вторгнення, постачати яйця по 17грн.? Так отож...
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23.04.2025 09:57 Відповісти
Та він в Партії регіонів завжди був. І завжди їх підтримував. Це ще той скот.
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23.04.2025 11:57 Відповісти
А яку суму Тігіпко пожертвував на ЗСУ? Нас більш це цікавить. Богата людина може купувати. Але чи соратник Януковича чекає руський мир і не донатить?
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22.04.2025 21:17 Відповісти
А ще нехай скаже чий Крим та "паляниця". Новоявлені патріоти стільки вже награбували, що можна сотні таких банків прикупити
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23.04.2025 07:46 Відповісти
Група Тігіпкa "ТАС" - одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Групі належать Універсал банк і ТАСкомбанк з активами на початок березня цього року відповідно 157,12 млрд грн (4,18%) і 45,39 млрд грн (1,21%), посідаючи 8 і 15 позиції на ринку за цим показником.
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22.04.2025 22:04 Відповісти
Лазаренко сприяв кар'єрному зростанню Тігіпка, коли той почав займатися банківським бізнесом у 1990-х роках.
Лазаренко також призначив Тігіпка віце-прем'єр-міністром з економічних питань у своєму уряді в 1997 роцi.
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22.04.2025 22:25 Відповісти
5 липня 2007 року в інтерв'ю газеті «Сегодня» Павло Лазаренко заявив, що саме він дав Сергію Тігіпку старт у великому бізнесі.
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22.04.2025 22:27 Відповісти
Після мордобою тегіпка, якунОвощем за вибори, він тікав та ховався, по усій Україні…
А тепер, після втечі, двічі несудимого прахффесара, тигіпко оклигав, і як чесний комсомолець, по банках бізнесує??
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22.04.2025 22:51 Відповісти
ви, мемуари фантастично-фентезійні не строчите?
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23.04.2025 09:59 Відповісти
Ні, це було просто на очах ЛЮДЕЙ, під час їх «спілкування»….
Якуновщ, багатьом ригоАНАЛАМ, ногою і кулаком, вказував напрям їх руху… Агент ТЕРЕЗА з лавриновичем і толстоуховим, це добре знають….
Але ж вони, сором'язливо опускають очі до долу і червоніють
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23.04.2025 12:19 Відповісти
Можеш скільки завгодно словоблудити, а факт такий.
Тігіпко вже третій банк купує, а ти з Австрії лише брискаєш слиною.
Та й похеру йому на твою думку, бо своя думка, як задниця, є у кожного.
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23.04.2025 12:26 Відповісти
Всякому городу нрав і права,
Всяка імієт свой ум голова,
Всякому серцю своя єсть любов,
Всякому горлу свой єсть вкус каков.
А мні одна только в світі дума,
А мні одно только не йдет с ума.

Петр для чинов угли панскії трет,
Федька купец при аршині все лжет.
Тот строїт дом свой на новий манір,
Тот все в процентах: пожалуй, повір!
А мні одна только в світі дума,
А мні одно только не йдет с ума.

Тот непрестанно стягаєт грунта,
Сей іностранни заводит скота.
Ті форміруют на ловлю собак,
Сих шумить дом од гостей, как кабак,
А мні одна только в світі дума,
А мні одно только не йдет с ума.

Строіт на свой тон юриста права,
С диспут студента тріщить голова,
Тих безпокоїт Венерин амур,
Всякому голову мучит свой дур.….

Григорій Сковорода, був правий щодо партноменклатури соадепії та її чЛЄнів з ВЛКСМУкраїни!!
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23.04.2025 12:36 Відповісти
Пенсіонери йому по цей час "вдячні", так і багато інших "доброзичливих" є)
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23.04.2025 00:01 Відповісти
За що це "вдячні"?
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23.04.2025 01:41 Відповісти
А от допомогав би ЗСУ вже б всі банки булиб під арештом. А так свіженький прикупив. От нахріна потрібна така країна з таким керівництвом держави - допомога ЗСУ - крмінільне провадження.
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23.04.2025 04:10 Відповісти
Хто б сумнівався....бідний бідолога!!!! А може запитати цього покидька скільки він витратив на ЗСУ?
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23.04.2025 11:23 Відповісти
Приклад життя, пристосуванця від ВЛКСМУ, на теренах України!
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23.04.2025 12:31 Відповісти
Молдованин, перший секретар комсомолу Дніпра, на комсомольські
внески разом з Бенею створили свій банк. Отака вона еліта України.
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23.04.2025 14:05 Відповісти
"рашистські гаманці" в Україні.скуповують банки...
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23.04.2025 15:02 Відповісти

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