Українці збільшили витрати на автоцивілку у понад двічі – до 4,5 мільярда з початку року

Упродовж першого кварталу 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

Як повідомляє асоціація "Укравтопром" з посиланням на дані МТСБУ, це на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд грн, що на 114,81% більше, ніж за перший кварталі 2024 року.

Зазначається, що середній розмір страхової премії зріс до 2975,4 грн. (+135,61%). Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення.

Лідерами за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стали:

СК "Оранта" – 267 746 договорів;

СК "ТАС" – 260 009 договорів;

СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" – 194 755 договорів.

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Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року набрали чинності більшість положень оновленого закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зокрема, ліміти виплат за шкоду життю та здоров’ю внаслідок ДТП зросли із 320 тисяч до 500 тис гривень, а за пошкоджене майно – із 160 тис. до 250 тис. грн.

Тож, з 1 січня ціни на "автоцивілку" після набуття чинності нового закону зросли в середньому від 70% до 100%.