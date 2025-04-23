БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 132 12

Українці збільшили витрати на автоцивілку у понад двічі – до 4,5 мільярда з початку року

автоцивілка

Упродовж першого кварталу 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

Як повідомляє асоціація "Укравтопром" з посиланням на дані МТСБУ, це на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд грн, що на 114,81% більше, ніж за перший кварталі 2024 року.

Зазначається, що середній розмір страхової премії зріс до 2975,4 грн. (+135,61%). Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення.

Лідерами за кількістю укладених договорів ОСЦПВ стали:

  • СК "Оранта" – 267 746 договорів;
  • СК "ТАС" – 260 009 договорів;
  • СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" – 194 755 договорів.

Читайте також: Рада ухвалила закон про компенсацію автоцивілки для учасників бойових дій

Як повідомлялося, із 1 січня 2025 року набрали чинності більшість положень оновленого закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Зокрема, ліміти виплат за шкоду життю та здоров’ю внаслідок ДТП зросли із 320 тисяч до 500 тис гривень, а за пошкоджене майно – із 160 тис. до 250 тис. грн.

Тож, з 1 січня ціни на "автоцивілку" після набуття чинності нового закону зросли в середньому від 70% до 100%.

Автор: 

авто (4127) страхування (669)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+6
смішно читати.. коли вартість автоцивілки збільшили .....
показати весь коментар
23.04.2025 11:43
+2
Какой сложный вопрос.
А ничего что цены на страховку ВЛАСТЬ Зеленых подняла в 4 раза?
показати весь коментар
23.04.2025 20:09
+2
Амцп ніяк не пов'язано з тим, що страхування подорожчало?

Ці мені сенсації ні про що...
показати весь коментар
23.04.2025 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
смішно читати.. коли вартість автоцивілки збільшили .....
показати весь коментар
23.04.2025 11:43 Відповісти
пасиба державе и лично шмыгалю за заботу по обкладыванию рабов налогами
показати весь коментар
23.04.2025 12:17 Відповісти
взагалі то по страховках реформа вже дуже давно була потрібна, і це логічно, якщо більші випалти то дорожча страховка. тим більш не порівнюй 150 тисяч по курсу років десьть тому і 150 сьогодні, добре що збільшили до 250, прирбрали знос, бо на мащини страше 10 років від вартості ремонту міг отримати копійки, а за решту судися з страховою, винуватцем. тому про податки ти мимо перднув.
показати весь коментар
23.04.2025 15:22 Відповісти
пасиба, прокормим и державу, и министров и инвалидов и полицию и всех чиновников с депутатми и зп шмыгаля в 700 000
показати весь коментар
23.04.2025 15:34 Відповісти
мало? на
Заплатять усі. Як працюватиме податок для таксистів, кур'єрів, вебкам-моделей та інших самозайнятих Джерело: https://censor.net/r3548361
показати весь коментар
23.04.2025 15:40 Відповісти
податки треба платити всім і таксистам і вебкамщицям, ну для останніх, то було би добре щоб статтю з КК прибрали і дозволили їм працювати легально, бо погоджусь, трохи маразм. так от, страховка це не державна фішка, це треба людям, ти мабуть ніколи з ними не мав справ, то й добре, щаслива людина, а хто стикався, по ремонту авто, то ще той гемор, дуже часто. а ці зміни якраз для того щоб його було менеше, щоб люди отримували більші суми виплат і з меншими пробемами.
показати весь коментар
23.04.2025 18:52 Відповісти
Там не та реформа повинна була бути...якщо такі новини пішли - цікаво хто скоро "збанкрутує" з членів Бюро..
показати весь коментар
24.04.2025 03:06 Відповісти
Нитікам пояснюю: мене мало хвилює яка у вас зарплата, якшо ви влетите своім коритом в мене. Хочете іздити - вмійте і за ризики платити. А ціна страхівки навіть зараз не відшкодовує реальних витрат на покриття страхового випадку
показати весь коментар
23.04.2025 15:04 Відповісти
хіба КАСКО, але там ціни ще вищі
показати весь коментар
23.04.2025 15:23 Відповісти
Якщо боїшся що в тебе хтось влетить - то це суто твої проблеми, транспортний засіб ти купуєш і керуєш ним на свій страх і ризик - не подобається купуєш КАСКО.
показати весь коментар
23.04.2025 22:00 Відповісти
Какой сложный вопрос.
А ничего что цены на страховку ВЛАСТЬ Зеленых подняла в 4 раза?
показати весь коментар
23.04.2025 20:09 Відповісти
Амцп ніяк не пов'язано з тим, що страхування подорожчало?

Ці мені сенсації ні про що...
показати весь коментар
23.04.2025 21:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 