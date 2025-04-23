Ціни на нафту зростають на тлі нових санкцій США проти Ірану

Ціни на нафту зросли 23 квітня на тлі нових санкцій США проти Ірану, а також падіння запасів у США та м’якший тон президента Дональда Трампа щодо Федерального резерву.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 55 центів, до $67,99 за барель, тоді як американська нафта WTI подорожчала на 54 центи, до $64,21 за барель, передає Укрінформ.

Напередодні Вашингтон запровадив нові санкції проти іранського магната з перевезення зрідженого нафтового газу та сирої нафти Сейеда Асадуллаха Емамджомеха та його корпоративної мережі.

За даними Мінфіну США, мережа Emamjomeh відповідає за транспортування іранського скрапленого газу та сирої нафти на зовнішні ринки на сотні мільйонів доларів.

"США запровадили нові санкції проти іранських поставок енергоносіїв, що стурбувало ринки", – сказала старша ринкова аналітикиня Пріянка Сачдева у Phillip Nova.

За її словами, обидві базові ціни цього ранку також були підкріплені надією на позитивну явку між США та Китаєм щодо імпортних мит.

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Трамп у вівторок відмовився від ідеї звільнити голову ФРС Джерома Пауелла після кількох днів посилення критики за те, що він не знизив процентні ставки. Трамп також сигналізував про можливість зниження мит на китайський імпорт.

Тим часом запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися приблизно на 4,6 мільйона барелів, повідомили у вівторок ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Дані уряду США щодо запасів нафти мають бути оприлюднені в середу. За оцінками аналітиків, минулого тижня запаси сирої нафти в США скоротилися в середньому на 800 тис. барелів.

Як повідомлялося, ціни на нафту 22 квітня зросли, хоч і зберігається занепокоєння щодо економічних перешкод через тарифи та монетарну політику США, які можуть знизити попит на паливо.