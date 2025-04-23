Сплата податків виробниками алкоголю впала попри зростання виторгу. Гетманцев закликав ДПС втрутитися

Виробники лікеро-горілчаної продукції у березні 2025 року знизили показник ефективності з ПДВ до 4,5 %, що на 1,8 відсоткових пункта менше, ніж у березні 2024-го (6,3%).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, роздрібна торгівля лікеро-горілчаної галузі в березні показала приріст виторгу за даними РРО/ПРРО до 12,99 млрд грн. Водночас середня сума виторгу на одну ліцензію зменшилась на 2% порівняно із березнем 2024 року та становила 124 тис. грн.

"Зменшення пов’язано з стрімким ростом кількості виданих ліцензій у 2025 році – кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з початку року збільшилась на 20 125 одиниць порівняно із груднем 2024 року та становить – 104 677 одиниць", – пояснив нардеп.

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Як результат, наголошує Гетманцев, у березні сплачено акцизного податку з виробленої в Україні продукції на 685,5 млн грн. Це на 3,2 млн грн або 0,5 % менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

"Раджу ДПС терміново звернути увагу на відпрацювання галузі", – додав депутат.

Як повідомлялося, Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 12,9% до показників Міністерства фінансів. У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.