Завод "Укркава" виставили на продаж за борги

Завод з виробництва розчинної кави та кавових виробів, який розташований у місті Чорноморськ Одеської області, виставили на аукціон за борги.

Про це повідомили у пресслужбі СЕТАМ, передає liga.net.

Інформація про торги оприлюднена у системі електронних торгів OpenMarket – СЕТАМ.

Аукціон призначили на 12 травня. Стартова ціна лота становить 78,48 млн грн.

До складу об’єкта входять:

восьмиповерхова виробнича будівля з навісами загальною площею 7665,5 кв. м;

будівля помпової станції з підвальним поверхом площею 76,1 кв. м;

огорожа, ворота, градирня, резервуар для води, артезіанська свердловина, резервуар для шламу, оглядові колодязі.

Водночас земельна ділянка, на якій розташовані ці об'єкти, не є предметом реалізації.

Завод у Чорноморську належить ТОВ "Укркава". Компанія перебуває у стадії банкрутства. Найбільшим кредитором компанії є державний "Ощадбанк".

Як повідомлялося, АРМА передало активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" Фонду державного майна для подальшого продажу. Завод раніше належав підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".