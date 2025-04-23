Росіяни знищили об’єкт, що забезпечував Херсон електроенергією. У місті можливі відключення світла

Російські окупаційні війська знищили одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури Херсонщини.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його словами, цілеспрямовані удари по об'єкту енергетики тривали більше доби.

"По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА – тривають дотепер. Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт", – написав Прокудін.

Він додав, що наразі енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті, але найближчим часом можливі вимушені відключення.

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Як повідомлялося, у листопаді минулого року Херсон кілька діб залишався без електроенергії внаслідок російських ударів по енергосистемі.