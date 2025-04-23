Корейська Posco планує збудувати нову ТЕЦ в Одесі вартістю майже 4 мільярди

Південнокорейська корпорація Posco планує збудувати нову ТЕЦ в Одесі, яка працюватиме на паливі з відходів (RDF-паливі).

Про це заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук розповів за підсумками зустрічі, у якій взяли участь гендиректор ТОВ "Поско Інтернешнл Україна" Кім Йонг Хюн і віцепрезидент Posco International Corporation Ан Сухьон, інформує пресслужба міністерства.

За його словами, потужність нової ТЕЦ становитиме 12 МВт електроенергії та 40 МВт теплової енергії. Загальна вартість проєкту оцінюється в $106 мільйонів (приблизно 3,9 млрд грн за поточним курсом), а термін окупності – 6,5 років.

Ковальчук зауважив, що міська влада Одеси вже виділила для будівництва земельну ділянку площею 4 гектари, визначила відповідальне комунальне підприємство, до ділянки підведено всі необхідні інженерні мережі, зокрема газопровід, а також узгоджено схему теплопостачання з Міністерством розвитку громад та територій.

"Проєкт будівництва ТЕЦ на RDF-паливі є прикладом сучасного, комплексного підходу до вирішення енергетичних та екологічних викликів... Українська та корейська сторони вже розпочала підготовку Концептуального документа проєкту (PCP), що відповідно до процедур має бути офіційно переданий урядом України", – зазначив Ковальчук.

Він уточнив, що проєкт планують реалізувати в рамках механізму за участі корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

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Як повідомлялося, у серпні минулого року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки.

Угода передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд. Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення, що реалізовуватимуться державою або державними компаніями, з отриманою державною гарантією, а також на фінансування державного бюджету.

Проєкти для отримання фінансування з цього пакета відбиратиме корейська сторона. На першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову.