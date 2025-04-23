Євросоюз оштрафував Meta та Apple на 700 мільйонів євро

Європейська комісія оштрафувала компанії Meta та Apple на 200 млн та 500 млн євро відповідно за порушення Закону про цифрові ринки (DMA).

Про це повідомили у Європейській комісії, передає Суспільне.

Зокрема, на думку ЄК, Apple не виконує зобов'язання щодо альтернативних методів покупок застосунків, та нав'язує користувачам та розробникам додатків єдину платформу для поширення застосунків App Store. Згідно з DMA розробники мають безкоштовно повідомляти користувачів про альтернативні методи завантаження застосунків на телефони від компанії Apple.

Apple мала б ще минулого року дозволити розробникам надавати посилання користувачам на сторонні ресурси для завантаження контенту та застосунків у App Store. Та станом на квітень 2025 року компанія досі цього не зробила.

Водночас Meta ввела у ЄС підписку на Instagram без реклами. Так компанія намагалась виконати DMA щодо збору даних користувачів, а саме ввести альтернативу щодо відмови від надання персональних даних Instagram. Та у Єврокомісії вважають що цього недостатньо для виконання закону, а саме надання користувачам альтернативної можливості не передавати власні персональні дані компанії.

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"Сьогоднішні рішення посилають сильний і чіткий сигнал. Закон про цифрові ринки є ключовим інструментом для розкриття потенціалу, вибору та зростання, гарантуючи цифровим гравцям можливість працювати на конкурентних і чесних ринках. Це захищає європейських споживачів і вирівнює умови гри", – прокоментувала рішення очільниця антимонопольного комітету ЄС Тереза Рібера.

Зазначається, що Apple і Meta мають виконати рішення Комісії протягом 60 днів, інакше їм загрожують періодичні штрафні виплати.

Закон про цифрові ринки (DMA) ухвалили у Європейському Союзі у 2022 році. Його метою є забезпечення вищого рівня конкуренції на європейських цифрових ринках, запобігаючи зловживанню великими компаніями своєю ринковою владою та дозволяючи новим гравцям виходити на ринок.

Як повідомлялося, у 2024 році ЄС оштрафував компанію Meta на 798 млн євро за порушення антимонопольних правил, яка надала користувачам своєї соціальної мережі Facebook автоматичний доступ до служби класифікованих оголошень Facebook Marketplace.