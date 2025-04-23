В Україні з’явилася закупівельна організація Агентства відновлення. Чим вона займатиметься?

Міністерства розвитку громад і територій України презентувало Централізовану закупівельну організацію Агентства відновлення.

Про це йдеться в повідомленні Мінгромад.

На початку квітня цього року уряд схвалив постанову про створення ЦЗО. Її діяльність координуватиме безпосередньо Агентство.

Організація буде закуповувати товари та послуги – це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

Закупівлі в першу чергу будуть здійснюватися для обласних служб відновлення Агентства відновлення. Також є можливість здійснювати закупівлі для інших замовників будівництва – органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, державних підприємств тощо.

Діяльність ЦЗО ґрунтується на декількох ключових принципах, зокрема:

єдиний підхід. Зараз кожна служба відновлення проводить закупівлі окремо, з різною якістю і складністю. ЦЗО дозволяє об'єднати ці закупівлі, спростити процес, отримати кращу ціну й умови;

готові рішення. ЦЗО створює шаблони документів, типові технічні завдання, стандартизовані підходи до оцінки. Це знімає навантаження з команд на місцях і зменшує кількість помилок;

чіткий розподіл ролей. ЦЗО проводить тендер, але не укладає договори й не управляє коштами. Замовником залишається Служба відновлення. Це дозволяє уникати конфлікту інтересів;

прозорість. Всі закупівлі публічні. Вони проходять через Prozorro, супроводжуються внутрішнім контролем, а стратегію розвитку ЦЗО забезпечує незалежна наглядова рада з міжнародною участю;

підтримка громад. Кожна громада чи інший замовник може звернутися до ЦЗО за комплексним рішенням із реалізації проєкту будівництва, і отримає фахову підтримку в цьому;

відкритість до бізнесу. ЦЗО відкриває можливість до укладання рамкових угод зі стабільними умовами на кілька років. Українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові, інвестувати в персонал, відкривати офіси в Україні.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою передбачено виділення понад 1,28 млрд грн на завершення цього року 23 проєктів відбудови. Серед них – житло, школи, лікарні.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дефіцит фінансування потреб на відбудову України в 2025 році становить майже $10 млрд.