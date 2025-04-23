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Новини
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В Україні з’явилася закупівельна організація Агентства відновлення. Чим вона займатиметься?

В Україні з’явилася закупівельна організація Агентства відновлення

Міністерства розвитку громад і територій України презентувало Централізовану закупівельну організацію Агентства відновлення.

Про це йдеться в повідомленні Мінгромад.

На початку квітня цього року уряд схвалив постанову про створення ЦЗО. Її діяльність координуватиме безпосередньо Агентство.

Організація буде закуповувати товари та послуги – це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

Закупівлі в першу чергу будуть здійснюватися для обласних служб відновлення Агентства відновлення. Також є можливість здійснювати закупівлі для інших замовників будівництва – органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, державних підприємств тощо.

Діяльність ЦЗО ґрунтується на декількох ключових принципах, зокрема:

  • єдиний підхід. Зараз кожна служба відновлення проводить закупівлі окремо, з різною якістю і складністю. ЦЗО дозволяє об'єднати ці закупівлі, спростити процес, отримати кращу ціну й умови;

  • готові рішення. ЦЗО створює шаблони документів, типові технічні завдання, стандартизовані підходи до оцінки. Це знімає навантаження з команд на місцях і зменшує кількість помилок;

  • чіткий розподіл ролей. ЦЗО проводить тендер, але не укладає договори й не управляє коштами. Замовником залишається Служба відновлення. Це дозволяє уникати конфлікту інтересів;

  • прозорість. Всі закупівлі публічні. Вони проходять через Prozorro, супроводжуються внутрішнім контролем, а стратегію розвитку ЦЗО забезпечує незалежна наглядова рада з міжнародною участю;

  • підтримка громад. Кожна громада чи інший замовник може звернутися до ЦЗО за комплексним рішенням із реалізації проєкту будівництва, і отримає фахову підтримку в цьому;

  • відкритість до бізнесу. ЦЗО відкриває можливість до укладання рамкових угод зі стабільними умовами на кілька років. Українські і міжнародні компанії можуть планувати свою діяльність у відбудові, інвестувати в персонал, відкривати офіси в Україні.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою передбачено виділення понад 1,28 млрд грн на завершення цього року 23 проєктів відбудови. Серед них – житло, школи, лікарні.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дефіцит фінансування потреб на відбудову України в 2025 році становить майже $10 млрд.

Автор: 

закупівлі (2611) Міністерство розвитку громад і територій (52) відновлення (350) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (69)


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чергова корупційна "зелена шарага"
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23.04.2025 18:51 Відповісти
Пристроїли якогось мажора ! Не на війну ж йому йти !
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23.04.2025 18:53 Відповісти
Опять новая тема для воровства !
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23.04.2025 18:55 Відповісти
Централізація корупції-такий собі вседержавний "облголовпостач",совкова класика!
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23.04.2025 18:55 Відповісти
Тим, чим займається зелена шпана - розкраданням!
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23.04.2025 19:01 Відповісти
Їбанутись. Скільки вже тих сраних міністерств і їхніх контролерів є? Ще дивуються чому не хочуть йти воювати. Клоуни
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23.04.2025 19:15 Відповісти
Сподіваюсь,що всі працівникі цієї нової установи - ветерани війни(чи я помиляюсь?)!
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23.04.2025 19:26 Відповісти
Завгосп придумав ще одну шарашкину контору щоб с иди гроші
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23.04.2025 19:37 Відповісти

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