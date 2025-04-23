Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії почав масово звільняти працівників

Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії – компанія "Ростсельмаш" – скоротив близько 2 000 співробітників.

Про це співвласник компанії та президент асоціації "Росспецмаш" Костянтин Бабкін розповів російському виданню "Коммерсант".

За його словами, всю осінь 2024 року підприємство працювало лише три дні на тиждень, на початку 2025 року вдалося повернути п'ятиденний робочий тиждень, але у "зниженому" форматі.

"Такий режим не діє позитивно на колектив. Дисциплінованості та стабільності якості це не сприяє... Намагаємося більше не звільняти (співробітників, – ред.), інакше потім треба буде вчити нових людей", – сказав Бабкін.

Він також розповів, що "Ростсельмаш" також вимушено скоротив інвестиційну програму через зростання ключової ставки центробанку Росії та зменшення попиту на сільськогосподарську техніку, зауважує видання.

Крім того, зі зростанням ключової ставки прийшло і скорочення держпідтримки, переважна частина якої йшла на субсидії за кредитами, зокрема, пільговий лізинг. Таким чином 40% річного випуску заводу залишається на майданчиках, поскаржився російський підприємець.

Бабкін додав, що загалом "Ростсельмаш" минулого року зменшив випуск продукції відразу на 30%.

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За даними асоціації "Росспецмаш", у 2024 році виробництво сільгосптехніки в Росії впало на 12,5% у грошовому обчисленні – до 237,1 млрд рублів з ПДВ. Зниження випуску відбулося на тлі падіння продажів на внутрішньому ринку. У 2024 році обсяги реалізації сільгосптехніки скоротилися на 17,6% і склали 198,4 млрд рублів з ПДВ.

В асоціації пояснили кризу одразу кількома факторами: високою ключовою ставкою центробанку (21%), зростанням собівартості техніки та продукції АПК, слабкою прибутковістю сільгоспвиробництва, а також скороченням обсягів держпідтримки.