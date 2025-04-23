Кабмін зобов’язав "Приватбанк" сплатити 32 мільярди гривень дивідендів до держбюджету

Кабінет Міністрів зобов'язав державний "Приватбанк" спрямувати 80% отриманого за підсумками 2024 року прибутку на виплату дивідендів до держбюджету.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №385-р від 21 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін затвердив річний звіт АТ КБ "Приватбанк" за 2024 рік, а також звіт про винагороду членів наглядової ради банку.

Крім того, уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку банку за 2024 рік:

80% чистого прибутку в розмірі 32,11 млрд гривень спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;

5% чистого прибутку в розмірі 2,01 млрд гривень – до резервного фонду;

15% чистого прибутку в розмірі 6,0 млрд гривень – на покриття накопичених збитків минулих років.

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Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.