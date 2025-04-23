БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 010 3

Кабмін зобов’язав "Приватбанк" сплатити 32 мільярди гривень дивідендів до держбюджету

Кабмін зобов’язав

Кабінет Міністрів зобов'язав державний "Приватбанк" спрямувати 80% отриманого за підсумками 2024 року прибутку на виплату дивідендів до держбюджету.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №385-р від 21 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін затвердив річний звіт АТ КБ "Приватбанк" за 2024 рік, а також звіт про винагороду членів наглядової ради банку.

Крім того, уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку банку за 2024 рік:

  • 80% чистого прибутку в розмірі 32,11 млрд гривень спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 2,01 млрд гривень – до резервного фонду;
  • 15% чистого прибутку в розмірі 6,0 млрд гривень – на покриття накопичених збитків минулих років.

Читайте також: "Ощадбанк" отримав рекордні 7,9 мільярда прибутку, половину спрямує на дивіденди

Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

Автор: 

банки (6963) Кабмін (7749) прибуток (1807) дивіденди (459) Приватбанк (1782)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А що так можна було" ?
показати весь коментар
23.04.2025 19:31 Відповісти
Кабмин, вы еще отмените банковскую тайну и не соберете и 2 млрд.
показати весь коментар
23.04.2025 19:46 Відповісти
"Дай 32 мільярди!... Дай 32 мільярди!... Дай!... ДАЙ!... ДАЙ!!!..."
показати весь коментар
23.04.2025 20:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 