Кабмін зобов’язав "Приватбанк" сплатити 32 мільярди гривень дивідендів до держбюджету
Кабінет Міністрів зобов'язав державний "Приватбанк" спрямувати 80% отриманого за підсумками 2024 року прибутку на виплату дивідендів до держбюджету.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №385-р від 21 квітня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Зокрема, Кабмін затвердив річний звіт АТ КБ "Приватбанк" за 2024 рік, а також звіт про винагороду членів наглядової ради банку.
Крім того, уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку банку за 2024 рік:
- 80% чистого прибутку в розмірі 32,11 млрд гривень спрямують на виплату дивідендів до держбюджету;
- 5% чистого прибутку в розмірі 2,01 млрд гривень – до резервного фонду;
- 15% чистого прибутку в розмірі 6,0 млрд гривень – на покриття накопичених збитків минулих років.
Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.
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Luk Viktor
показати весь коментар23.04.2025 19:31 Відповісти Мені подобається 0
Nikol Kovalenko
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Small Jerboa
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